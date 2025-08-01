بند غريب في عقد ميسي الجديد مع إنتر ميامي

من المتوقع أن يمدد ليونيل ميسي عقده مع إنتر ميامي قريبًا، إذ يمتد عقده الحالي حتى ديسمبر/كانون الأول 2025، وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية -اليوم الجمعة- تفاصيل المفاوضات، بما في ذلك عقد مرن للنجم الأرجنتيني.

ووفقا لمعلومات الصحيفة سيمدد ميسي عقده لـ3 مواسم أخرى على الأقل، حتى يبلغ 41 عامًا، ولم يتبقَّ سوى التفاوض بينه وبين فريقه على شروط العقد الجديد الذي سيتم الإعلان عنه رسميا خلال الأسابيع المقبلة.

كما ذكر التقرير أن ميسي سيكون حرا في إنهاء عقده بنهاية كل موسم. على سبيل المثال، إذا رغب في الاعتزال بعد كأس العالم 2026، فسيكون قادرًا على تفعيل بند إنهاء عقده مبكرًا.

من جانبه، يحتفظ إنتر ميامي بحقه في إنهاء العقد بعد عامين في حال عدم تفعيل أيٍّ من الطرفين لبند فسخ العقد، سيبقى ميسي مع النادي الأميركي حتى منتصف عام 2028، حين يبلغ من العمر 41 عامًا.

ويخطط الحائز على الكرة الذهبية 8 مرات للبقاء في ميامي ليتمكن من تقديم أفضل أداء له قبل كأس العالم 2026، التي ستكون كأسه السادسة، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ كرة القدم.

وشارك نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق مع إنتر ميامي هذا الموسم في 23 مباراة بجميع المسابقات، وسجل 19 هدفًا وصنع 2.

وإذا غادر ميسي قبل نهاية هذا التمديد، فسيتعين عليه تولي أدوار داخل النادي، والتي لم تُحدد بعد، فالأرجنتيني يمتلك أسهما في إنتر ميامي إلى جانب آخرين.

حتى ذلك الحين، لا تزال أمام "البولغا" تحديات، مثل كأس الدوري الحالية (التي فاز بها بالفعل مع إنتر عام 2023)، والدوري الأميركي لكرة القدم (إم إل إس)، الذي لم يفز به بعد (رغم فوزه بدرع المشجعين، وهو لقب رسمي في الولايات المتحدة)، ودوري أبطال الكونكاكاف.