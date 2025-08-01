المغربي أشرف حكيمي مهدد بالمحاكمة بتهمة الاغتصاب

طالبت النيابة العامة في نانتير اليوم الجمعة إحالة الدولي المغربي أشرف حكيمي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، إلى محكمة جنائية بتهمة اغتصاب شابة في 2023، وهو ما ينفيه اللاعب وفقا لما أفاد به الادعاء العام لوكالة فرانس برس.

وذكرت النيابة العامة في تأكيد لمعلومات نشرتها صحيفة لو باريزيان "أحال مكتب المدعي العام في نانتير اليوم (الجمعة) القضية إلى قاضي التحقيق المسؤول بغرض إحالة المتهم بتهمة الاغتصاب إلى المحكمة الجنائية الإقليمية في أو-دو-سين. ويُترك الآن للقاضي المكلف بالتحقيق اتخاذ قراره في إطار أمر الإحالة القضائي".

وأكدت فاني كولان، محامية أشرف حكيمي طلبَ النيابة العامة إجراءَ محاكمة وقالت: "النيابة العامة، أي مكتب المدعي العام، تقوم بدورها في جمع الأدلة المُجرِّمة. لكنني مُلمة بالقضية، وأؤكد وجود أدلة كثيرة تُبرِّئ المتهم. وسيكون دور الدفاع تقديمها. في هذه القضية، سنناضل حتى النهاية لكشف الحقيقة وتوضيح أن أشرف حكيمي لم يقل ولم يفعل شيئا على الإطلاق، وليس لديه ما يلام عليه".