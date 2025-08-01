الجزائر تسعى إلى معادلة أفضل مستوياتها في كأس أمم أفريقيا للمحليين

يسافر منتخب الجزائر للمحليين لكرة القدم إلى أوغندا، اليوم الجمعة، للمشاركة في كأس أمم أفريقيا المقررة بين الـ2 و30 أغسطس/آب الجاري في كينيا وتنزانيا وأوغندا.

وأوقعت القرعة الجزائر في المجموعة الثالثة مع أوغندا وجنوب أفريقيا وغينيا والنيجر.

ويستهل الفريق، الذي اختتم معسكره بالمركز الوطني في سيدي موسى أمس الخميس، مشواره في الرابع من أغسطس/آب أمام أوغندا تليها مواجهة جنوب أفريقيا في 8 من أغسطس/آب.

وسيلتقي غينيا في 15 أغسطس/آب قبل أن يختتم الدور الأول أمام النيجر في 18 أغسطس/آب.

ويسعى منتخب الجزائر لمعادلة المستوى الذي قدمه في نسختين سابقتين من البطولة بعد أن وصل إلى قبل النهائي في 2011 والنهائي في 2023 لتحقيق اللقب القاري الذي يغيب عن خزائنه حتى الآن.

ويقود الجزائر المدرب الوطني مجيد بوقرة الذي يتمتع بخبرة كبيرة كلاعب دولي سابق.

ودافع بوقرة خلال مشواره في الملاعب عن ألوان عدة أندية فرنسية وإنجليزية ثم التحق بنادي غلاسغو رينجرز الأسكتلندي بين 2008 و2011، قبل أن ينتقل إلى قطر لخوض تجربة مع نادي لخويا وبعدها نادي الفجيرة الإماراتي قبل العودة من جديد إلى أوروبا للعب في اليونان.

وتولى بوقرة تدريب منتخب الجزائر في 2021 وتُوج معه بكأس العرب في قطر، ثم قاده إلى نهائي أمم أفريقيا للمحليين بالجزائر.

ويبرز في صفوف الفريق المهاجم أيمن محيوص، إذ تعول الجماهير عليه كثيرا، نظرا لخبرته وقدراته التهديفية الكبيرة.