إقبال ضخم في هونغ كونغ على تدريبات ومباريات أرسنال الإنجليزي

تدفق نحو 50 ألف متفرج على ملعب كاي تاك في هونغ كونغ لمشاهدة فوز توتنهام هوتسبير وديا 1-صفر على أرسنال في أول لقاء بين الفريقين يقام خارج المملكة المتحدة.

وقبل يوم واحد حضر نحو 20 ألف شخص لمشاهدة تدريبات الفريقين قبل قمة شمال لندن التي أقيمت استعدادا للموسم الجديد.

ووصل سعر التذكرة إلى 2499 دولارا هونغ كونغيا (318.35 دولارا أميركيا)، إلا أن المشجعين اعتبروا أن هذه المناسبة التاريخية تستحق هذا المبلغ.

وقال خالد صالح مشجع أرسنال "أنا متحمس للغاية. أولا، مشاهدة أرسنال، إنها المرة الثانية لي. كنت متحمسا حينها، وما زلت متحمسا الآن، إنها قمة شمال لندن".

وأضاف "هذه هي المباراة الوحيدة التي نشعر فيها بالتوتر الشديد… إنه على الأرجح حلم الطفولة يا رجل، أن تأتي لمشاهدة قمة شمال لندن".

وسجل لاعب الوسط السنغالي بابي ماتار سار هدف المباراة الوحيد في أواخر الشوط الأول بتسديدة رائعة.

بالنسبة للعديد من مشجعي أرسنال، كان عامل الجذب الرئيسي هو الظهور الأول للمهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس مع الفريق الذي انضم إليه في صفقة تبلغ 76 مليون يورو (86.72 مليون دولار).

دخل جيوكيريس بديلا في الدقائق الأخيرة مرتديا القميص رقم 14 وحظي بترحاب كبير من الجمهور.

وقال مو موسى، وهو مشجع لأرسنال من ملبورن: "لقد تعاقدنا للتو مع مهاجم جديد، ربما يكون أول مهاجم (متخصص) نتعاقد معه منذ بيير-إيمريك أوباميانغ. نشعر بثقة كبيرة للغاية. ربما تكون واحدة من أفضل فترات الانتقالات".

وقال ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال إنه "مندهش" من الدعم، وشكر الجمهور على صبرهم بعد عودة الفريق إلى هونغ كونغ لأول مرة منذ عام 2012.

وقال أرتيتا "إنه يجعلك تشعر بمدى روعة هذا النادي وعِظمه وكوننا محظوظين بهذا الدعم الكبير وكذلك أن الناس هنا يحبون نادينا، لذلك كان من الرائع أن نشهد ذلك".

وفي الوقت نفسه، كان مشجعو توتنهام متحمسين لرؤية قائدهم سون هيونج مين (33 عاما) في ظل أنباء بشأن رحيله.

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وقال باتريك لاو، أحد مشجعي توتنهام، الذي رفع لافتة تحمل صورا للمهاجم الموهوب، "سوني بقي في توتنهام عقدا من الزمن".

وأضاف "بغض النظر عما إذا كان سوني سيقرر البقاء أو ربما الانتقال إلى المرحلة التالية، نحن سعداء للغاية ببقاء سوني في توتنهام عقدا من الزمان. إنه أسطورتنا للأبد!".