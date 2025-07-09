البرازيلي بيدرو يغطي ثلث قيمة انتقاله إلى تشلسي بهدفيه ضد فلومينينسي

ساعد البرازيلي جواو بيدرو لاعب تشلسي الجديد فريقه على استرداد جزء كبير من قيمة انتقاله للبلوز، بعد أن قاد الفريق الإنجليزي لبلوغ المباراة النهائية لكأس العالم للأندية.

وساهم بيدرو أمس وبشكل مباشر في وصول تشلسي لنهائي مونديال الأندية، بعدما سجّل هدفي "البلوز" في مرمى فريقه الأسبق فلومينينسي البرازيلي في نصف النهائي الأول للبطولة، علما بأنه رفض الاحتفال بالهدفين.

وكانت هذه المباراة هي الأولى التي يشارك فيها بيدرو أساسيا مع تشلسي، حيث تعاقد معه الفريق في الأيام الأولى من شهر يوليو/تموز الحالي، قادما من برايتون مقابل 60 مليون جنيه إسترليني.

وبالنظر إلى قيمة الجوائز المالية لمونديال الأندية، فإن خزينة تشلسي انتعشت بـ22 مليون جنيه إسترليني (30 مليون دولار)، مقابل الفوز على الفريق البرازيلي في الدور قبل النهائي.

وأوضحت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن هذا المبلغ كفيل بتغطية ثلث قيمة صفقة بيدرو البالغ من العمر 23 عاما، الذي بصم على تأثير فوري مع فريقه الجديد.

وبلغت أرباح تشلسي الإجمالية في المونديال حتى الآن 81.9 مليون جنيه إسترليني، سترتفع إلى 97 مليونا في حال تُوج باللقب يوم الأحد المقبل في مباراة سيحضرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وبهذا المبلغ الأخير، لا يغطي النادي صفقة بيدرو بالكامل فقط بل عوّض أيضا قيمة صفقة المهاجم الجديد الآخر ليام ديلاب القادم من إيبسويتش تاون مقابل 30 مليون جنيه إسترليني.

A dream debut start for Joao Pedro 🤩✨ pic.twitter.com/t4iDyUrKnu — LiveScore (@livescore) July 8, 2025

وقال بيدرو بعد المباراة "أنا سعيد جدا فقد قدمنا أداء رائعا وسيطرنا على المباراة، والآن علينا التركيز على المباراة النهائية".

وعند سؤاله عمّا إذا توقع تحقيق نجاح سريع مع تشلسي، أجاب "نعم. توقعت ذلك لكن من خلال مساعدة الفريق، كنت أعلم أن بإمكاني التسجيل لكن ليس هدفين، وهذا ما فعلته في النهاية".

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وعن هدفيه في مرمى فريقه الأسبق "عليّ أن أكون محترفا. أنا الآن لاعب لتشلسي وهم يدفعون لي لأُسجل الأهداف. اليوم كنت سعيد الحظ بتسجيل هدفيْن".

وأتم بيدرو "أعلم أيضا أنّ هذه البطولة مهمة جدا بالنسبة لهم (تشلسي). أعتقد أن ما فعلته هو بداية حُلم. لا أعتقد أن هناك بداية أفضل من هذه".

وقبل تعاقد تشلسي معه، كان بيدرو يقضي إجازته في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وفي تلك الفترة كان يتدرب مع معد بدني خاص ثم التحق بالبلوز في الولايات المتحدة على الفور بعد ضمه مباشرة.

وينتظر بيدرو وفريقه تشلسي في المباراة النهائية الفائز من نصف النهائي الثاني بين باريس سان جيرمان وريال مدريد.