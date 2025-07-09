حارس ميسي الشخصي يتحدى بول لوغان مجددا

تحدى ياسين شويكو، الحارس الشخصي للأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، مجددا المؤثر لوغان من أجل نزال على خلفية نزاع تجاري مع نجم إنتر ميامي.

ويبدو أن ما بدأ كمشكلة قانونية بين ميسي ولوغان بول، أصبح أكثر من مجرد تحدٍّ في الملاكمة.

بدأ كل شيء بعد أن أطلق ليونيل ميسي مشروبه الرياضي "ماس+" في عام 2024، واتهم لوغان بول -المؤسس المشارك لشركة "برايم" مع شقيقه جيك- ميسي بسرقة تصميم الزجاجة والملصق والعلامة التجارية العامة للشركة.

وردا على اتهامات بول، رفع ميسي دعوى قضائية ضد بول بتهمة السلوك المخالف للمنافسة، وطلب منه بيانا يعترف فيه بأنه لم يسرق أعمال برايم، لكن بول أصر على اتهامه.

واتخذت القضية القانونية منعطفا غير متوقع عندما تحدى لوغان بول النجم ميسي علنا في مباراة ملاكمة، على غرار شقيقه جيك، بل وألمح إلى أنه قد يتنازل عن التهمة إذا دخل ميسي الحلبة.

ولم يرد "البرغوث" على لوغان بول، لكن حارسه الشخصي شويكو قبل النزال نيابةً عنه، لكن بول تراجع مدعيا أنه كان يمزح فقط كجزء من حيلة دعائية وتسويقية.

حارس ميسي الشخصي لا يتراجع

ونشر شويكو مقطع فيديو على إنستغرام وهو يوقع عقد نزال بقيمة 15 مليون دولار، ثم فتح قفازَي ملاكمة كُتب عليهما اسم "لولو"، وصاح: "لولو! لولو، انظري ماذا حصلتُ. لولو، عندما أضربكِ، سيظهر اسمكِ على وجهكِ يا لولو".

وأضاف: "الجميع ينتظر النزال وأنت ما زلتِ مختبئة. تلقيتُ رسائل من كل مكان. من أفريقيا، أميركا، أوروبا، من كل مكان. وما زلت مختبئة. لولو. وقّع العقد ولا تطلب مني المجيء إلى بورتوريكو. هيا نقاتل هنا في ميامي في ملعب تشيس".

وياسين شيوكو هو جندي سابق في وحدة النخبة بالبحرية الأميركية، ويتمتع بخبرة في فنون الدفاع عن النفس.