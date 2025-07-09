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حارس ميسي الشخصي يتحدى بول لوغان مجددا

صورة كومبو تجمع لوغان بول وياسين شيوكو
ياسين شيوكو (يسار) قال إنه يريد منازلة بول لوغان (وكالات)
9/7/2025-|آخر تحديث: 14:55 (توقيت مكة)

تحدى ياسين شويكو، الحارس الشخصي للأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، مجددا المؤثر لوغان من أجل نزال على خلفية نزاع تجاري مع نجم إنتر ميامي.

ويبدو أن ما بدأ كمشكلة قانونية بين ميسي ولوغان بول، أصبح أكثر من مجرد تحدٍّ في الملاكمة.

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بدأ كل شيء بعد أن أطلق ليونيل ميسي مشروبه الرياضي "ماس+" في عام 2024، واتهم لوغان بول -المؤسس المشارك لشركة "برايم" مع شقيقه جيك- ميسي بسرقة تصميم الزجاجة والملصق والعلامة التجارية العامة للشركة.

وردا على اتهامات بول، رفع ميسي دعوى قضائية ضد بول بتهمة السلوك المخالف للمنافسة، وطلب منه بيانا يعترف فيه بأنه لم يسرق أعمال برايم، لكن بول أصر على اتهامه.

واتخذت القضية القانونية منعطفا غير متوقع عندما تحدى لوغان بول النجم ميسي علنا في مباراة ملاكمة، على غرار شقيقه جيك، بل وألمح إلى أنه قد يتنازل عن التهمة إذا دخل ميسي الحلبة.

ولم يرد "البرغوث" على لوغان بول، لكن حارسه الشخصي شويكو قبل النزال نيابةً عنه، لكن بول تراجع مدعيا أنه كان يمزح فقط كجزء من حيلة دعائية وتسويقية.

حارس ميسي الشخصي لا يتراجع

ونشر شويكو مقطع فيديو على إنستغرام وهو يوقع عقد نزال بقيمة 15 مليون دولار، ثم فتح قفازَي ملاكمة كُتب عليهما اسم "لولو"، وصاح: "لولو! لولو، انظري ماذا حصلتُ. لولو، عندما أضربكِ، سيظهر اسمكِ على وجهكِ يا لولو".

epa10969128 Inter Miami forward Lionel Messi (R) arrives to the stadium before the friendly match between New York City FC and Inter Miami at the DRV PNK stadium in Fort Lauderdale, Florida, USA, 10 November 2023. Messi will present his eighth Ballon d'Or trophy in a ceremony before the match. Next to Messi is his bodyguard Yassine Cheuko. EPA-EFE/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
      ياسين شيوكو حارس ميسي الشخضي جندي سابق بوحدة النخبة بالبحرية الأميركية (رويترز)

وأضاف: "الجميع ينتظر النزال وأنت ما زلتِ مختبئة. تلقيتُ رسائل من كل مكان. من أفريقيا، أميركا، أوروبا، من كل مكان. وما زلت مختبئة. لولو. وقّع العقد ولا تطلب مني المجيء إلى بورتوريكو. هيا نقاتل هنا في ميامي في ملعب تشيس".

وياسين شيوكو هو جندي سابق في وحدة النخبة بالبحرية الأميركية، ويتمتع بخبرة في فنون الدفاع عن النفس.

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المصدر: ماركا

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