لامين جمال نجم برشلونة أيقونة تجارية لكبرى الشركات العالمية

وصل الشاب لامين جمال نجم برشلونة إلى مدينة شنغهاي الصينية في الأيام الأخيرة من عطلته الصيفية من أجل المشاركة في فعالية ترويجية لإحدى علاماته التجارية.

وشارك جمال في فعالية إعلانية خاصة بشركة أديداس الألمانية المتخصصة في المستلزمات الرياضية التي نجحت في التعاقد مع اللاعب في مارس/آذار من العام الماضي.

ونشر الإسباني صورة عبر خاصية "القصص" بحسابه على إنستغرام أثناء جلسة تصوير تأتي في إطار الوفاء بالتزاماته مع "أديداس".

Lamine Yamal s'est rendu à Shanghai pour enregistrer une publicité pour Adidas. (@mundodeportivo) pic.twitter.com/d00m8XZ3uD — Barça News (@BarcaNewsFRA) July 8, 2025

وقضى اللاعب معظم مسيرته في فرق الفئات السنية ببرشلونة مرتديا أحذية نايكي واستمر ذلك حتى عند ظهوره الأول في المباريات الرسمية مع الكبار، لكن أديداس دخلت بقوة ونجحت في ضمه ورعايته وهو قرار أثبت الوقت صوابه حيث أصبح اللاعب رمزا حقيقيّا للشركة الألمانية وفق صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وأصبح جمال -الذي سيبلغ سن الـ18 بعد أيام- أيقونة في مجال الرعايات الإعلانية ولم يُشهَد من قبل انفجار إعلامي مماثل للاعب في مثل هذه السن.

Lamine Yamal arrived in Shanghai wearing the jersey of Dalian No. 8 High School, starting his first trip to China. On July 9, he will attend the final of the China High School Football League in Shanghai as a special guest.#Yamal #YamalinChina pic.twitter.com/tCzpSiaMDe — HOTPOT FOOTBALL (@HotpotFootball) July 8, 2025

وقالت الصحيفة "في عالم شديد الارتباط بوسائل التواصل الاجتماعي أصبح لامين جمال من أكثر الشخصيات طلبا على مستوى التسويق من قِبَل الشركات والعلامات التجارية".

وأضافت "مستواه في الملعب لا يتوقف عن التحسن ويبدو أنه بلا حدود، لذا تتنافس العديد من الشركات على التعاقد معه، لكن عددا قليلا يحظى بامتياز الاستفادة من صورته".

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ويُعد موهبة برشلونة واجهة إعلانية للعديد من العلامات التجارية المرموقة في مقدمتها شركة أديداس، وبيتس المتخصصة في السماعات، وأوبو الرائدة في مجال الهواتف المحمولة.

كما يُعد سفيرا لشركة "كونامي" اليابانية الرائدة في ألعاب الفيديو منذ فبراير/شباط الماضي، كذلك يتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" ليسير على خُطا النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وفي الوقت نفسه يُعتبر جمال أحد الوجوه الإعلانية البارزة لمشروب الطاقة "باوريد"، وأصبح أيضا منذ يونيو/حزيران الماضي سفيرا لشركة "فيزا" العالمية المتخصصة في تكنولوجيا المدفوعات الرقمية وهي من الشركاء الرئيسيين للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".