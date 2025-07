لامين جمال نجم برشلونة أيقونة تجارية لكبرى الشركات العالمية

وصل الشاب لامين جمال نجم برشلونة إلى مدينة شنغهاي الصينية في الأيام الأخيرة من عطلته الصيفية من أجل المشاركة في فعالية ترويجية لإحدى علاماته التجارية.

وشارك جمال في فعالية إعلانية خاصة بشركة أديداس الألمانية المتخصصة في المستلزمات الرياضية التي نجحت في التعاقد مع اللاعب في مارس/آذار من العام الماضي.

ونشر الإسباني صورة عبر خاصية "القصص" بحسابه على إنستغرام أثناء جلسة تصوير تأتي في إطار الوفاء بالتزاماته مع "أديداس".

وقضى اللاعب معظم مسيرته في فرق الفئات السنية ببرشلونة مرتديا أحذية نايكي واستمر ذلك حتى عند ظهوره الأول في المباريات الرسمية مع الكبار، لكن أديداس دخلت بقوة ونجحت في ضمه ورعايته وهو قرار أثبت الوقت صوابه حيث أصبح اللاعب رمزا حقيقيّا للشركة الألمانية وفق صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وأصبح جمال -الذي سيبلغ سن الـ18 بعد أيام- أيقونة في مجال الرعايات الإعلانية ولم يُشهَد من قبل انفجار إعلامي مماثل للاعب في مثل هذه السن.

Lamine Yamal arrived in Shanghai wearing the jersey of Dalian No. 8 High School, starting his first trip to China. On July 9, he will attend the final of the China High School Football League in Shanghai as a special guest.#Yamal #YamalinChina pic.twitter.com/tCzpSiaMDe

— HOTPOT FOOTBALL (@HotpotFootball) July 8, 2025