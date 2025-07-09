إنريكي يتحدث عن مواجهة "خاصة" بين سان جيرمان وريال مدريد بكأس العالم للأندية

وصف الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي مواجهة ريال مدريد في نصف نهائي مونديال الأندية بكرة القدم الأربعاء بأنها "خاصة"، لكنه تجاهل الأسئلة المتعلقة بعلاقته مع كيليان مبابي قبل اللقاء المرتقب مع النجم الفرنسي.

وقال إنريكي للصحفيين خلال مؤتمر صحفي في ملعب ميتلايف قرب نيويورك حيث ستقام المباراة إن "اللعب أمام ريال مدريد دائما مباراة خاصة، نحن سعداء بخوض مباراة كهذه لأنها تعني أننا قمنا بعمل جيد حتى الآن".

وكان سان جيرمان وصل إلى الولايات المتحدة للمشاركة في المسابقة بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، وذلك في الموسم الذي أعقب رحيل مبابي إلى "الملكي".

ودرب إنريكي مبابي في موسمه الأخير بباريس، وهو عام شهد الكثير من التوتر، حيث استُبعد قائد منتخب فرنسا في البداية بسبب رفضه تجديد عقده، ثم استُخدم لاحقا بشكل محدود بعد تأكيده على رغبته في الرحيل.

وعلق إنريكي "كل ما يمكنني قوله إن ذلك أصبح من الماضي، انتهى الآن".

وأضاف أن "هناك أشياء كثيرة تجعل هذه المباراة مميزة، إنها مهمة لأنها نصف نهائي كأس العالم للأندية، وهذا يجعلها مثيرة جدا، وعلينا أن نكون مستعدين للتركيز الكامل على اللقاء"، متابعا "نحن قريبون جدا من خوض نهائي آخر، وهذا يمثل دافعا حقيقيا".

ويفتقد إنريكي الثنائي الدفاعي الإكوادوري ويليان باتشو ولوكاس هيرنانديز بعد طردهما في الفوز على بايرن ميونيخ الألماني بهدفين دون رد في ربع النهائي.

في المقابل، يفتتح ريال مدريد عهدا جديدا تحت قيادة مدربه الجديد تشابي ألونسو، في حين يسعى سان جيرمان إلى إنهاء موسم حافل بالألقاب بمزيد من التتويج.

وقال إنريكي "أعتقد أنه من الصعب جدا تحليل ريال مدريد حاليا، لأن تشابي ألونسو بدأ للتو عمله هناك".

وأضاف مدرب برشلونة السابق أنه "بالنسبة لي، كان دائما من دواعي سروري اللعب ضد ريال مدريد، وسيبقى كذلك دائما، إنه النادي الأكثر تتويجا في العالم، وتشابي يملك كل المقومات لخوض هذا التحدي".

إعلان

ولم يتحدث ألونسو إلى وسائل الإعلام أمس الثلاثاء بعد تأخر رحلة الفريق من معسكره التدريبي في فلوريدا إلى نيويورك بسبب الأحوال الجوية العاصفة.