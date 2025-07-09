يشبه عداء 800 متر.. سر القوة البدنية للمغربي حكيمي لاعب سان جيرمان

يدخل باريس سان جيرمان نصف نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم كمرشح قوي للفوز باللقب عندما يواجه ريال مدريد غدا الأربعاء (الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة).

وبينما يتألق عثمان ديمبيلي وديزيريه دوي وفيتينيا، يُعدّ الظهير المغربي أشرف حكيمي قيمة ثابتة لا غنى عنها في الفريق، ويواصل تألقه بإحصائياته (11 هدفا و15 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات)، وخاصة بقوته البدنية.

ولا يتوقف حكيمي الظهير الطائر عن الركض والجري ذهابا وإيابا وعلى أطراف الملعب من دون كلل أو ملل رغم موسمه الحافل، حتى إن البعض وصفه بأنه ظاهرة بدنية ويتمتع بأفضل قدرة هوائية في العالم في مركزه".

ألكسندر دلال مدرب لياقة بدنية ويعرف لاعبي باريس سان جيرمان جيدا ومع أنه لم يعمل مباشرة مع حكيمي، إلا أنه منبهر بالصفات الفطرية لمهاجم أسود الأطلس ويقول لموقع آر إم سي الفرنسي: "إنه لاعب قوي، يبذل جهدا كبيرا باستمرار، ويتمتع بسرعة قصوى تتجاوز 33 كيلومترا في الساعة. يتميز بالنشاط طوال المباراة، دون أي تباطؤ".

وأوضح "إنه بحق اللاعب المثالي في تشكيلة لويس إنريكي، يتمتع بقدرة هوائية تفوق المستوى المتوسط، وربما تكون الأفضل في العالم في مركزه، بالإضافة إلى استعداد أيضي استثنائي يدفعه للبذل والعطاء بقوة كما يفعل دائما".

وفي دوري أبطال أوروبا، تجاوز متوسط المسافة التي يقطعها ​​حكيمي 10.5 كيلومترات في المباراة الواحدة، وهو من بين أفضل 5 لاعبين في الدوري الفرنسي من حيث عدد مرات الركض عالي الكثافة، مع قدرته على الوصول إلى سرعات تصل إلى 36.9 كيلومترا في الساعة، وهذا يجعله أحد أسرع اللاعبين في العالم.

66 مباراة خاضها حكيمي في موسم 2024-2025

يقدم الدولي المغربي أداء استثنائيا خاصة إذا تم احتساب عدد المباريات التي خاضها أشرف حكيمي في موسم 2024-2025، (53 مباراة رسمية مع باريس سان جيرمان و13 مع المغرب)، بما في ذلك دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

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ويبهر حكيمي بتكرار جهوده الكثيفة خلال المباراة الواحدة ويتمتع بجسم رياضي قوي كعداء 800 متر مثلما أكد دلال مدرب اللياقة البدنية الذي قال: "ما يفعله رياضيا وذهنيا خارق للطبيعة، كيف يُمكنه أن يكون في كامل لياقته البدنية في كل مباراة لفترة طويلة؟".

وأوضح: "أعتقد أن باريس سان جيرمان سيضطر إلى منحه فترة نقاهة أطول، على الرغم من أن الجهاز الفني نجح في ذلك حتى الآن. يحتاج إلى استعادة نشاطه، وأخذ قسط من الراحة، ورؤية أحبائه".

عقلية احترافية

ويشعر ألكسندر دلال، مدرب اللياقة البدنية، بالقلق تجاه المجهود الذي يبذله حكيمي قائلا في تصريحات صحفية: "لقد نجا من الإصابات عدة مرات"، لكن المقربين من اللاعب أكدوا أنه يتمتع بقدرة عالية على الصمود لأن اللاعب مُحاط بالمحترفين طوال الأسبوع.

ولدى المغربي خبراء تغذية ومعالجون طبيعيون ومدربو لياقة بدنية، ووجوده في أفضل نادٍ في العالم، مع أفضل مدرب في العالم، واللعب مع أفضل اللاعبين في العالم، يُشعره بسعادة غامرة ويُمكّنه من تجاوز أي شيء بحسب ما أكده مقربون.

ويعد حكيمي أحد اللاعبين الذين ساهم المدرب إنريكي في تطويرهم بشكل كبير، فإلى جانب قدراته البدنية أثبت نفسه في غرفة الملابس ويعمل كحلقة وصل بين الجميع خاصة أنه يتحدث الفرنسية والإسبانية والإيطالية والإنجليزية.

هل يفوز حكيمي بالكرة الذهبية؟

يعيش حكيمي الآن موسمه الذهبي ففي الـ26 من عمره لا يبدو أن شيئا سيوقف المغربي الذي يحلم بالفوز بجائزة الكرة الذهبية التي يتنافس عليها زميله في الفريق عثمان دمبيلي مع لامين جمال لاعب برشلونة.

ويعتقد بعض المشجعين للفريق الباريسي أن المغربي أفضل ظهير أيسر في العالم بلا منازع وسيكون من الجيد لكرة القدم رؤيته يفوز بالكرة الذهبية". ويتساءل الدولي الفرنسي السابق: "سيكون من الجيد ألا تركز لجنة التحكيم فقط على اللاعبين الذين يُسجلون في المراكز 9 أو 10 أو 7. كيف يمكننا تجاهل لاعب أحدث ثورة في دور الظهير؟".