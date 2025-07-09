تيودور ومودريتش.. صديقان جمعهما مونديال الأندية بعد عقدين

يحفل تاريخ كرة القدم بالكثير من المفارقات باختلاف أنواعها سواء كانت جميلة وإيجابية أو سلبية، إحداها عاشها عشّاق اللعبة خلال منافسات بطولة كأس العالم للأندية المُقامة حاليا في الولايات المتحدة، والتي تقترب من خط النهاية.

فقبل انطلاق إحدى المباريات في الأدوار الإقصائية جمعت كرة القدم صديقين قديمين لم يلتقيا على أرض الملعب منذ عقدين تقريبا.

الحديث هنا عن النجم الكرواتي المخضرم لاعب ريال مدريد ومواطنه إيغور تيودور مدرب يوفنتوس الإيطالي الذي اعتزل كرة القدم عام 2008 بألوان نادي هايدوك سبليت الكرواتي.

حدث ذلك في المباراة التي جمعت ريال مدريد بيوفنتوس في الأول من يوليو/تموز الجاري على ملعب هارد روك، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من مونديال الأندية.

Luka Modrić with Igor Tudor, Juventus' coach and former teammate. 2025 / 2006. 🫱🏻‍🫲🏼🇭🇷 pic.twitter.com/x11NM35Ms1 — Madrid Xtra (@MadridXtra) July 1, 2025

وكانت هذه المباراة بمثابة فرصة لاسترجاع ذكريات الماضي بين الرجلين التي تعود إلى قبل 19 عاما وبالتحديد عام 2006، فرغم أنهما لم يتزاملا طيلة مسيرتهما الاحترافية مع نادٍ بعينه، فإن ذلك حدث على الصعيد الدولي بألوان المنتخب الكرواتي.

واجتمع تيودور ومودريتش على المستطيل الأخضر في 4 مباريات دولية وحينها كانا بعمر 28 و21 عاما على التوالي، بواقع 177 دقيقة، وفق بيانات موقع ترانسفير ماركت الشهير المتخصص في إحصائيات اللاعبين والأندية.

وخلال هذه المباريات الأربع قاد اللاعبان منتخب بلادهما إلى الفوز في اثنتين منها مقابل هزيمة وحيدة وتعادل.

وتاليا المباريات التي لعب فيها تيودور إلى جانب مودريتش:

كرواتيا 3-2 الأرجنتين مباراة ودية أُقيمت يوم 1 مارس/آذار 2006.

النمسا 1-4 كرواتيا مباراة ودية أُقيمت يوم 23 مايو/أيار 2006.

كرواتيا 1-2 إسبانيا مباراة ودية أقيمت يوم 7 يونيو/حزيران 2006.

كرواتيا 2-2 أستراليا في دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2006 أُقيمت يوم 22 يونيو/حزيران 2006.

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في الواقع لم يُخف تيودور سعادته بفرصة لقاء مودريتش مرة أخرى رغم اختلاف طبيعة عملهما الآن، كما كال له عبارات المديح والإطراء.

وقال تيودور في المؤتمر الصحفي قبل مباراة يوفنتوس وريال مدريد "في بلد مثل كرواتيا التي لا يتجاوز عدد سكانها 4 ملايين نسمة، يولد شخص مثل لوكا كل 300 عام. إنه مصدر فخر لبلادنا كلها".

كما شدّد أيضا على أن الجميع في كرواتيا وخارجها يعرفون مودريتش كلاعب كرة قدم مذهل لكن ليس الكل يدرك مدى تواضعه وطيبته خارج الملعب.

وأتم مدرب يوفنتوس مبتسما "أحبه كثيرا وآمل أن يواصل الاستمتاع باللعبة، فهو لا يزال في الأربعين من عمره فقط".

يُذكر أن يوفنتوس ودّع بطولة مونديال الأندية بعد الخسارة من ريال مدريد 0-1، بينما يواصل مودريتش مغامرته الأخيرة مع النادي الملكي.

ويواجه ريال مدريد الليلة نظيره باريس سان جيرمان ضمن نصف نهائي كأس العالم للأندية على ملعب ميتلايف وذلك عند الساعة 10 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

ومن المقرر أن تنتهي مسيرة مودريتش مع ريال مدريد بعد مونديال الأندية، حيث سينتقل اللاعب المخضرم بعدها إلى ميلان الإيطالي، وحتما سيلتقي بتيودور مرتين أخريين على الأقل في الموسم المقبل 2025-2026 في حال لم يحدث أي طارئ.