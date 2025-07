تيودور ومودريتش.. صديقان جمعهما مونديال الأندية بعد عقدين

يحفل تاريخ كرة القدم بالكثير من المفارقات باختلاف أنواعها سواء كانت جميلة وإيجابية أو سلبية، إحداها عاشها عشّاق اللعبة خلال منافسات بطولة كأس العالم للأندية المُقامة حاليا في الولايات المتحدة، والتي تقترب من خط النهاية.

فقبل انطلاق إحدى المباريات في الأدوار الإقصائية جمعت كرة القدم صديقين قديمين لم يلتقيا على أرض الملعب منذ عقدين تقريبا.

الحديث هنا عن النجم الكرواتي المخضرم لاعب ريال مدريد ومواطنه إيغور تيودور مدرب يوفنتوس الإيطالي الذي اعتزل كرة القدم عام 2008 بألوان نادي هايدوك سبليت الكرواتي.

حدث ذلك في المباراة التي جمعت ريال مدريد بيوفنتوس في الأول من يوليو/تموز الجاري على ملعب هارد روك، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من مونديال الأندية.

Luka Modrić with Igor Tudor, Juventus' coach and former teammate.

2025 / 2006. 🫱🏻‍🫲🏼🇭🇷 pic.twitter.com/x11NM35Ms1

