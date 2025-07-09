شاهد.. مهاجم تشلسي يرفض الاحتفال بهدفيه في كأس العالم للأندية

لم يحتفل البرازيلي جواو بيدرو، مهاجم تشلسي الإنجليزي، بأول أهدافه بقميص الفريق بعد انضمامه للفريق اللندني قادما من برايتون قبل أسابيع قليلة.

وسجل جواو بيدرو هدفا بتسديدة رائعة، ليمنح تشلسي التقدم على فلومينينسي البرازيلي 1-0 بعد مرور 18 دقيقة من مباراة الفريقين في قبل نهائي كأس العالم للأندية على ملعب "ميتلايف"، مساء الثلاثاء.

واكتفى بيدرو (23 عاما) برفع يديه للأعلى ولم يحتفل بالهدف تقديرا لمشاعر ناديه البرازيلي القديم.

جواو بيدرو يسجل هدف تشيلسي الأول في شباك فريقه السابق ويرفض الاحتفال 🙏🔵 تابع @fifaworldcup_ar | يونيو 14 – يوليو 13 | كل المباريات | مجانًا https://t.co/twXn7KmpIG I #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/HQqNH5BeFI — DAZN Arabia (@DAZN_Arabia) July 8, 2025

وسجل بيدرو الهدف الثاني أيضا لتشلسي في مرمى فريقه القديم وكرر نفس الأمر بعدم الاحتفال، ليحسم المباراة لصالح الفريق الإنجليزي 2-صفر، ليتأهل تشلسي لنهائي كاس العالم للأندية.

جواو بيدرو يقسو على فريقه السابق ويسجل الهدف الثاني 🫣⚽️ تابع @fifaworldcup_ar | يونيو 14 – يوليو 13 | كل المباريات | مجانًا https://t.co/twXn7KmpIG I #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/mAOeW5CAfq — DAZN Arabia (@DAZN_Arabia) July 8, 2025

وتدرج المهاجم البرازيلي بين ناشئي فلومينينسي حتى تصعيده للفريق الأول، وانتقاله إلى واتفورد الإنجليزي في صيف 2020.

وبعد 3 مواسم انتقل المهاجم البرازيلي من واتفورد إلى برايتون، الذي خلع قميصه بعد موسمين لينتقل إلى تشلسي بصفقة ضخمة هذا الصيف مقابل 63.70 مليون يورو.