رياضة

شاهد.. مهاجم تشلسي يرفض الاحتفال بهدفيه في كأس العالم للأندية

بيدرو اكتفى برفع يديه للأعلى ولم يحتفل بالهدف تقديرا لمشاعر ناديه البرازيلي القديم (رويترز)
9/7/2025-|آخر تحديث: 00:30 (توقيت مكة)

لم يحتفل البرازيلي جواو بيدرو، مهاجم تشلسي الإنجليزي، بأول أهدافه بقميص الفريق بعد انضمامه للفريق اللندني قادما من برايتون قبل أسابيع قليلة.

وسجل جواو بيدرو هدفا بتسديدة رائعة، ليمنح تشلسي التقدم على فلومينينسي البرازيلي 1-0 بعد مرور 18 دقيقة من مباراة الفريقين في قبل نهائي كأس العالم للأندية على ملعب "ميتلايف"، مساء الثلاثاء.

واكتفى بيدرو (23 عاما) برفع يديه للأعلى ولم يحتفل بالهدف تقديرا لمشاعر ناديه البرازيلي القديم.

وسجل بيدرو الهدف الثاني أيضا لتشلسي في مرمى فريقه القديم وكرر نفس الأمر بعدم الاحتفال، ليحسم المباراة لصالح الفريق الإنجليزي 2-صفر، ليتأهل تشلسي لنهائي كاس العالم للأندية.

وتدرج المهاجم البرازيلي بين ناشئي فلومينينسي حتى تصعيده للفريق الأول، وانتقاله إلى واتفورد الإنجليزي في صيف 2020.

وبعد 3 مواسم انتقل المهاجم البرازيلي من واتفورد إلى برايتون، الذي خلع قميصه بعد موسمين لينتقل إلى تشلسي بصفقة ضخمة هذا الصيف مقابل 63.70 مليون يورو.

المصدر: الجزيرة + الألمانية

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