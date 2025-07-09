رياضة|كأس العالم للأندية|الولايات المتحدة الأميركية

ترامب يعلن حضوره المباراة النهائية لكأس العالم للأندية

US President Donald Trump watches as FIFA president (Fédération Internationale de Football Association) Gianni Infantino unveils the new FIFA Club World Cup trophy in the Oval office of the White House, in Washington, DC, on March 7, 2025. (Photo by Jim WATSON / AFP)
ترامب (يسار) برفقة إنفانتينو الذي يكشف النقاب عن كأس العالم للأندية (الفرنسية)
9/7/2025-|آخر تحديث: 20:01 (توقيت مكة)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيحضر المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية 2025 على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.

ومن المقرر أن تقام تلك المباراة يوم الأحد المقبل بين تشلسي الإنجليزي والفائز من نصف النهائي الثاني بين باريس سان جيرمان الفرنسي بطل أوروبا وريال مدريد الإسباني.

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وقال ترامب للصحفيين بعد اجتماع لمجلس الوزراء الأميركي "سأحضر المباراة".

وجاءت تصريحات الرئيس الأميركي بعد يوم واحد من إعلان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو افتتاح مكتب تمثيلي للفيفا في برج ترامب بمدينة نيويورك.

وقال إنفانتينو "لقد تلقينا دعما كبيرا من الرئيس ترامب ومن الحكومة الأميركية، من خلال فريق العمل التابع للبيت الأبيض لكأس العالم للأندية حاليا، وكذلك لكأس العالم في العام المقبل".

ويُنظر إلى بطولة كأس العالم بنسختها الموسّعة الأولى على أنها بمثابة تجربة تحضيرية لمنافسات كأس العالم للمنتخبات المقررة الصيفة المقبل (2026)، والتي ستقام بالشراكة بين 3 دول هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وبمشاركة 48 منتخبا، وهو رقم قياسي.

يُذكر أن ترامب حرص خلال ولايته الثانية كرئيس للولايات المتحدة على حضور بعض المناسبات الرياضية، إذ أصبح أول رئيس يحضر مباراة سوبر بول، وذلك في فبراير/شباط الماضي وفق ما ذكرت شبكة "إي إس بي إن" الأميركية.

كما أعلن ترامب في مايو/أيار الماضي اختيار العاصمة الأميركية واشنطن استضافة مسودة اختيار لاعبي دوري كرة القدم الأميركية لعام 2027 من مكتبه في البيت الأبيض.

ورغم اهتمام ترامب الواضح بالرياضة فإن سياساته -خاصة تلك المتعلقة بالهجرة وحظر دخول مواطني 12 دولة حول العالم إلى الولايات المتحدة- أثارت مخاوف عديدة بخصوص مونديال 2026، رغم تأكيدات إنفانتينو بأن الولايات المتحدة سترحب بالعالم في هذه البطولة العالمية التي تقام كل 4 سنوات.

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وتدرس إدارة ترامب قرارا بتوسيع قيود السفر بشكل كبير ومنع دخول مواطني 36 دولة إضافية، وفق وثيقة حصلت عليها وكالة رويترز.

وبالعودة إلى مونديال الأندية فقد بلغ تشلسي المباراة النهائية بعد فوزه في نصف النهائي الأول على فلومينينسي البرازيل بهدفين دون رد.

أما نصف النهائي الثاني المقررة إقامته الليلة عند الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة فسيجمع بين باريس سان جيرمان وريال مدريد.

المصدر: مواقع إلكترونية

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