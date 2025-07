الكشف عن مرض مبابي مهاجم ريال مدريد وعلاقته بالدواجن

كشف تقرير فرنسي عن سبب المرض الذي أصاب النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد وحرمه من الظهور مع النادي الملكي في جميع مباريات الفريق بدور المجموعات في بطولة كأس العالم للأندية.

وغاب مبابي عن مباريات ريال مدريد ضد الهلال السعودي وباتشوكا المكسيكي وريد بول سالزبورغ النمساوي على التوالي بسبب ذلك المرض.

وأكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن مبابي (26 عاما) عانى من تسمم غذائي تسبب لاحقا في فقدانه جزءا من وزنه.

وأوضحت أن النجم الفرنسي شعر بتوعك في معدته أثناء صعوده إلى الطائرة المتجهة للولايات المتحدة.

❗️Kylian Mbappé suffered food poisoning due to a bacteria in chicken that he ate before the team even flied to the USA.

He was really affected, and lost 6kg. @lequipe pic.twitter.com/IEPHi3KtiH

— Madrid Zone (@theMadridZone) July 8, 2025