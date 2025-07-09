الكشف عن مرض مبابي مهاجم ريال مدريد وعلاقته بالدواجن

كشف تقرير فرنسي عن سبب المرض الذي أصاب النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد وحرمه من الظهور مع النادي الملكي في جميع مباريات الفريق بدور المجموعات في بطولة كأس العالم للأندية.

وغاب مبابي عن مباريات ريال مدريد ضد الهلال السعودي وباتشوكا المكسيكي وريد بول سالزبورغ النمساوي على التوالي بسبب ذلك المرض.

وأكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن مبابي (26 عاما) عانى من تسمم غذائي تسبب لاحقا في فقدانه جزءا من وزنه.

وأوضحت أن النجم الفرنسي شعر بتوعك في معدته أثناء صعوده إلى الطائرة المتجهة للولايات المتحدة.

❗️Kylian Mbappé suffered food poisoning due to a bacteria in chicken that he ate before the team even flied to the USA. He was really affected, and lost 6kg. @lequipe pic.twitter.com/IEPHi3KtiH — Madrid Zone (@theMadridZone) July 8, 2025

وازدادت حالة مبابي سوءا مع وصول الفريق إلى الولايات المتحدة، حيث ارتفعت درجة حرارته وظهرت أعرض التهاب المعدة والأمعاء بشكل حاد، مما استدعى نقله إلى المستشفى ليلة الأربعاء الماضي لإجراء المزيد من الفحوصات.

وفي البداية، ساد اعتقاد بأن اللاعب يعاني من ضربة شمس، لكن بعد تدهور حالته الصحية ونقله إلى المستشفى خشي الأطباء من احتمال إصابته بالتهاب الزائدة الدودية.

وبعد خضوع مبابي لتحاليل طبية أظهرت النتائج أنه مصاب بتسمم غذائي سببه على الأرجح بكتيريا موجودة في الدواجن، وبسببها فقد 6 كيلوغرامات من وزنه حيث بدا التحول الجسدي الذي طرأ عليه لافتا للغاية.

‼️| La perte de masse musculaire de Mbappé suite à son virus. 🤯 Reviens fort big boss @KMbappe ✅💪 [image @_pauliiita] pic.twitter.com/YKPY4sWFME — RMadrid actu 🇫🇷 (@RMadrid_actu) June 23, 2025

ومكث مبابي 24 ساعة في المستشفى خرج بعدها والتحق بتدريبات ريال مدريد، وشارك للمرة الأولى في مونديال الأندية بالدور ثمن النهائي ضد يوفنتوس لمدة 22 دقيقة.

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ثم حصل على 23 دقيقة أخرى ضد بوروسيا دورتموند في ربع النهائي سجل خلالها هدفه الوحيد بالبطولة حتى الآن، ليؤكد أنه ما زال يحتفظ بخطورته المعتادة أمام المرمى، وفق الصحيفة ذاتها.

عالمي يا مبابي 😨

مبابي يحرز الهدف الثالث في الثواني الأخيرة بطريقة رائعة ⚽ تابع @fifaworldcup_ar | يونيو 14 – يوليو 13 | كل المباريات | مجانًا

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وتمثل عودة مبابي إلى ريال مدريد تعزيزا لقوة الفريق الهجومية، لكن الواقع المحير بالنسبة للمدرب تشابي ألونسو إذا ما كان سيدفع بالنجم الفرنسي في التشكيل الأساسي أمام باريس سان جيرمان مكان الشاب المتألق غونزالو غارسيا الذي سجل 4 أهداف في 5 مباريات بمونديال الأندية، أم سيبقى على خياراته السابقة بالدفاع في هذه المباراة الحاسمة.

ويواجه ريال مدريد الليلة اختبار حقيقيا لمدى تطوره مع ألونسو وإمكانية فوزه باللقب حين يصطدم بباريس سان جيرمان بطل أوروبا في الدور نصف النهائي، في مباراة ستنطلق عند الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة على ملعب ميتلايف.