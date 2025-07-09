تقارير: لاعب برازيلي في طريقه للانضمام إلى المنتخب التونسي

ذكرت تقارير إعلامية في تونس اليوم الثلاثاء أن الاتحاد التونسي لكرة القدم بدأ مفاوضات مع اللاعب البرازيلي الشاب لنادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي أليسون سانتوس ذي الأصول التونسية، من أجل اللعب لمنتخب نسور قرطاج.

تجدر الإشارة إلى أن أليسون سانتوس (22 عاما) هو ابن اللاعب البرازيلي السابق لنادي الترجي التونسي أديلتون بيريرا سانتوس الذي حصل على الجنسية التونسية.

ونقل راديو "موزاييك" الخاص عن مصادر لم يكشف عنها، قولها إن اتحاد الكرة التونسي يسعى إلى ضم اللاعب لصفوف المنتخب الذي يعاني من نقص اللاعبين من أصحاب الكفاءات المتميزة.

وسبق لمنتخب تونس أن ضم في صفوفه لاعبين من أصول برازيلية وهما سيلفا دوس سانتوس وجوزي كلايتن اللذين قادا نسور قرطاج للفوز بكأس أمم أفريقيا الوحيدة في سجل المنتخب عام 2004 بتونس.