خاص بالجزيرة نت
رياضة|رياضات أخرى|تركيا

حفيد أسطورة الملاكمة محمد علي: جدي خاض نزالات وهو مريض بـ"باركنسون"

مدة الفيديو 01 دقيقة 59 ثانية 01:59
ناصر صادق
9/7/2025-|آخر تحديث: 23:36 (توقيت مكة)

إسطنبول في ليلة تاريخية لرياضة "الفن النبيل" التقت الجزيرة نت بالملاكم الشاب نيكو علي والش، حفيد أسطورة الملاكمة العالمية محمد علي، وذلك على هامش الاحتفالية الكبرى للاتحاد الدولي للملاكمة (آي بي إيه)، التي أطلق عليها "العصر الذهبي".

أُقيمت الاحتفالية على مدار يوم كامل في الثاني من الشهر الجاري بأحد الفنادق التاريخية في قلب إسطنبول، وبحضور شخصيات رياضية وإعلامية كبيرة، يتقدمهم الروسي عمر كريمليف رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة، وبطل العالم السابق للوزن الثقيل البريطاني تايسون فيوري.

بيكو علي والش
نيكو علي والش في احتفالية الاتحاد الدولي للملاكمة (الجزيرة)

وكان حفيد محمد علي -الذي سار على خُطا جده ووالدته "ليلي" واحترف الملاكمة- ضمن حضور الاحتفالية الكبرى بل وشارك في عرض أزياء تدشين حقبة جديدة للملاكمة العالمية، ودار معه الحوار التالي على ضفاف مضيق إسطنبول "البوسفور".

بيكو علي والش
نيكو علي والش (يمين) مع مراسل الجزيرة نت (الجزيرة)

ما أجمل ذكرياتك مع جدك محمد علي؟

كنا نذهب سويا إلى السينما، كما كنا نشاهد نزال جدي المفضل لديّ (نزال المواجهة في الأدغال الذي جمع بين محمد علي وفورمان عام 1974)، والذي كنت أحب مشاهدته معه، وأعتقد أن من أجمل الذكريات عندي هي مشاهدتي لنزالات جدي.

نزال فورمان (يمين)ومحمد علي عام 1974 الذي أقيم في الكونغو (الفرنسية)

كيف أثّر جدك في حياتك الشخصية والرياضية؟

كنتُ أعتبر جدي بطلي ولا أزال كذلك، لقد أثر في حياتي كثيرا، فهو من أدخلني عالم الملاكمة وجعلني أواصل فيها حتى الآن، وهذا أمر رائع.

ما أهم النصائح التي تلقيتها منه؟

أهم نصيحة هي ألا أتوقف عن ممارسة الملاكمة، ولولا تلك النصيحة لما كنتُ أمارس الملاكمة اليوم.

بيكو علي والش @nicoaliwalsh
نيكو علي والش (يسار) في أحد النزالات الاحترافية (مواقع التواصل)

كيف كان يتحدث جدك عن القوة الذهنية داخل الحلبة وخارجها؟

لم يكن يتحدث كثيرا عن القوة الذهنية، لكنني أعلم أنه بدأ بها وأصبحت قوية لديه، فقد كان جدي يدخل عقل منافسه قبل بدء النزال، وقد تعلّمت هذا من خلال مشاهدة المقاطع المصورة معه، فالجانب الذهني في الملاكمة مهم جدا وقد تعلمته منه.

Heavyweight champion Muhammad Ali stands over fallen challenger Sonny Liston, shouting and gesturing shortly after dropping Liston with a short hard right to the jaw on May 25, 1965, in Lewiston, Maine. The bout lasted only one minute into the first round. Ali is the only man ever to win the world heavyweight boxing championship three times. He also won a gold medal in the light-heavyweight division at the 1960 Summer Olympic Games in Rome as a member of the U.S. Olympic boxing team. In 1964 he dropped the name Cassius Clay and adopted the Muslim name Muhammad Ali. (AP Photo/John Rooney)
محمد علي يصرخ في وجه سوني ليستون الذي سقط بالضربة القاضية في نزالهما الشهير عام 1965 (أسوشيتد برس)

ماذا تعلّمت من شخصية محمد علي خارج الحلبة؟

أعظم ما تعلمته خارج حلبة الملاكمة هو ما ظل يدافع عنه؛ ثقافته وإيمانه وشعبه، وأنا أريد أن أفعل ذلك، فالمسألة ليست مجرد رياضة.

كيف كانت فترة مرض جدك؟

لم أكن قد وُلِدت عند اكتشاف علامات مبكرة لمرض جدي، لكنني علمت أنه على الرغم من تشخيصه بـ"باركنسون" خاض نزالات وهو يعاني من المرض.

كما أن جدي لم يعتقد أن الملاكمة كانت السبب المباشر في إصابته بالباركنسون، لكن من المؤكد أن الملاكمة لم تساعده على الشفاء.

BERLIN - DECEMBER 17: Muhammad Ali and his wife, Lonnie Ali sit ringside uring the Super Middleweight fight between Laila Ali and Asa Maria Sandell at the Max-Schmeling Hall on December 17, 2005 in Berlin, Germany. (Photo by Martin Rose/Bongarts/Getty Images)
محمد علي أُصيب بمرض باركنسون حتى وفاته (غيتي)
المصدر: الجزيرة

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