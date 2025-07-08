مبابي يتنازل عن شكواه ضد باريس سان جيرمان

تنازل كيليان مبابي، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، عن الإجراءات القانونية التي بدأها هذا العام ضد ناديه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وذكر مكتب المدعي العام في باريس الشهر الماضي أن مبابي وجه اتهاما للنادي في ملف قانوني، مما أدى إلى فتح تحقيق رسمي. وأوضح شخص مقرب من قائد المنتخب الفرنسي -لوكالة أسوشيتد برس- اليوم الثلاثاء أن قرار مبابي بإنهاء ذلك الإجراء القانوني جاء في إطار رغبته في المصالحة مع ناديه السابق.

وأدلى المصدر -الذي لم يكن مخولا بالتحدث علنا، وفقا للنهج المتبع من قبل دائرة مبابي المقربة- بهذا التصريح شريطة عدم الكشف عن هويته.

ويذكر أن قائد المنتخب الفرنسي على خلاف مع ناديه السابق، إذ يؤكد أن باريس سان جيرمان مدين له بمبلغ 55 مليون يورو (61 مليون دولار) وهي أجور غير مدفوعة. وأوضح المصدر أن إنهاء الإجراءات الجنائية لا يؤثر على الدعوى القائمة أمام المحكمة العمالية.

وندد مبابي بما وصفه بـ"العزل"، الذي قال إنه تعرض له داخل النادي. وتستخدم كلمة "العزل" في فرنسا للإشارة إلى ممارسة يتم فيها عزل اللاعب عن الفريق الأول لأسباب رياضية أو إدارية أو تأديبية.

وكان مبابي غير سعيد بالطريقة التي تم التعامل بها معه من قبل النادي الفرنسي عندما استبعده قبل انطلاق موسم 2023-2024، وذلك بعد قراره عدم تمديد عقده مع النادي.

ولكن وفقا للمقربين من مبابي، فإن العلاقات بينه وبين رئيس النادي الباريسي ناصر الخليفي شهدت تحسنا ملحوظا خلال الأسابيع الماضية.

وانضم مبابي لريال مدريد الصيف الماضي في صفقة انتقال حر، بعدما أصبح الهداف التاريخي لسان جيرمان بـ256 هدفا في 7 أعوام. وسيواجه فريقه السابق غدا الأربعاء في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وانتهت علاقة مبابي بسان جيرمان وسط توترات عميقة، وأطلقت الجماهير صافرات الاستهجان ضده في آخر مباراة له على ملعب "حديقة الأمراء". وشعر النادي بخيبة أمل تجاه مبابي، بعدما قدم له عام 2022 العقد الأعلى أجرا في تاريخ النادي عند تجديده.

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وصدم مبابي فريق سان جيرمان في يونيو/حزيران 2023 بعدما أبلغ الإدارة بأنه لن يقوم بتفعيل خيار التمديد لعام آخر.

وبعد هذا الإبلاغ، لم يسافر مبابي مع الفريق في جولته الإعدادية للموسم الجديد في اليابان وكوريا الجنوبية، واضطر لخوض التدريبات بعيدا عن اللاعبين الأساسيين. وذكر سان جيرمان أنه يفضل بيعه بدلا من الرحيل بشكل مجاني في 2024، ولكنه رفض عرضا من الهلال السعودي للانتقال إليه مقابل 300 مليون يورو.

واستبعد سان جيرمان مبابي من المباراة الافتتاحية في الدوري ذلك الموسم، لكنه عاد سريعا إلى التشكيلة الأساسية بعد إجراء محادثات بين الطرفين.