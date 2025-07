الكولومبي دياز يوافق على الانضمام لبرشلونة دون شروط

يعمل الكولومبي لويس دياز، جناح ليفربول، على تسهيل انتقاله إلى برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن دياز (28 عاما) وافق شخصيا على الانضمام لبرشلونة دون شروط مسبقة، على عكس ما فعل نيكو وليامز الذي جدد في النهاية عقده مع أتلتيك بلباو للسنوات العشر القادمة.

وعاد دياز ليكون المرشح الأول لتعزيز مركز الجناح في برشلونة بعد انهيار صفقة ضم وليامز، باعتباره أيضا الخيار المفضّل من البداية للمدير الرياضي ديكو.

