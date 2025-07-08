الكولومبي دياز يوافق على الانضمام لبرشلونة دون شروط

يعمل الكولومبي لويس دياز، جناح ليفربول، على تسهيل انتقاله إلى برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن دياز (28 عاما) وافق شخصيا على الانضمام لبرشلونة دون شروط مسبقة، على عكس ما فعل نيكو وليامز الذي جدد في النهاية عقده مع أتلتيك بلباو للسنوات العشر القادمة.

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وعاد دياز ليكون المرشح الأول لتعزيز مركز الجناح في برشلونة بعد انهيار صفقة ضم وليامز، باعتباره أيضا الخيار المفضّل من البداية للمدير الرياضي ديكو.

Barcelona are reportedly set to make a move for Liverpool's Luis Díaz, with the player keen on the move ✍️🇨🇴 Per @FabrizioRomano 🗞️ pic.twitter.com/e1SfRpuhOF — LiveScore (@livescore) July 7, 2025

وأوضحت الصحيفة أن دياز لم يربط توقيعه لبرشلونة بشرط فسخ العقد، في حال تعذّر تسجيله، لثقته التامة في قدرة النادي على التعامل مع الأمر.

وأضافت: سيطلب دياز من ليفربول السماح ببيعه من أجل تحقيق حلمه بارتداء قميص "البلوغرانا" لكن هذه الخطوة ستتم بعد مرور عدة أيام على فترة الحداد التي يعيشها بطل "البريميرليغ" على وفاة لاعبه ديوغو جوتا.

وكثّف برشلونة -خلال الأيام الماضية- مفاوضاته مع وكيل دياز وسط أجواء من الثقة المتبادلة، على اعتبار أن الوكيل لم يطلب أي شرط إلزامي لتسجيل اللاعب أو أي بند فسخ مجاني في حال فشل تسجيله تماما كما فعل الثنائي داني أولمو وخوان غارسيا.

ويملك برشلونة بالفعل معلومات مؤكدة حول نية دياز الرحيل عن ليفربول، لكن النادي لا يتوقع حدوث ذلك على الفور بسبب حالة الحداد على وفاة جوتا.

وما يعزّز فرص حدوث الصفقة حاجة ليفربول إلى تحقيق عوائد مالية من أجل تعويض المبالغ الكبيرة التي دفعها في الميركاتو الصيفي للتعاقد مع الثلاثي فلوريان فيرتز وفرامبونغ وكيركيز.

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من جانبه، أكد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو -المتخصص في انتقالات اللاعبين- أن دياز منفتح بالفعل على الانتقال إلى برشلونة.

وكان برشلونة قدّم عرضا أوليا في يونيو/حزيران الماضي لكن ليفربول رفضه، ومع ذلك يرغب النادي الكتالوني في المحاولة مجددا هذه الأيام على اعتبار أن دياز هدف رئيسي له.

وشدد رومانو عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام" على أن المفاوضات بين الناديين لن تكون سهلة على الإطلاق.

ومن المنتظر أن يعود دياز إلي ليفربول الأيام القليلة القادمة بعد انتهاء عطلته، ويخطط لطلب الرحيل من النادي دون استعجال، وفي الوقت نفسه دون تأخير طويل وفق الصحيفة الإسبانية.

وتعرّض دياز خلال الأيام الماضية لحملة انتقادات قاسية من جماهير ليفربول بعد تغيّبه عن جنازة جوتا، ليس ذلك فحسب بل ظهر في مقاطع فيديو يرقص ويضحك في إحدى الفعاليات الترفيهية في كولومبيا بالتزامن مع إقامة مراسم الدفن.

ونقلت "موندو ديبورتيفو" عن مصادر مقرّبة من دياز أن الكولومبي متأثر وحزين على وفاة صديقه، لكنه لم يتمكن من إلغاء مشاركته في تلك الفعالية بسبب التزامات تعاقدية ملزمة، وكان يخشى دفع غرامة مالية كبيرة والتسبّب في فشل الفعالية إذ كان أحد أبرز النجوم المشاركين فيها.