محاولة جديدة لإقناع ميسي بالانتقال للدوري السعودي

كشف تقرير فرنسي عن محاولة سعودية جديدة لإقناع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالانضمام إلى أحد أندية المملكة نهاية العام الحالي، أي بعد انتهاء عقده الحالي مع إنتر ميامي الأميركي.

وحسب صحيفة "ليكيب" فإن الأهلي السعودي (بطل دوري أبطال آسيا للنخبة الموسم الماضي 2024-2025) يرغب في التعاقد مع ميسي في ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري والذي يتزامن مع انتهاء عقد اللاعب مع إنتر ميامي.

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ورغم أنه لم تُكشف عن التفاصيل المالية خلال المفاوضات، فإن الصحيفة أكدت أن السعودية ستبذل كل ما في وُسعها لاستقطاب ميسي -الذي سيصبح لاعبا حرا بعد أشهر- إلى الأهلي.

INFO L'ÉQUIPE. Le club saoudien d'Al-Ahli aimerait faire venir Lionel Messi à partir de décembre, à la fin de son contrat avec l'Inter Miami.https://t.co/KTmYmqhFkq pic.twitter.com/4JfhGUb1XP — L'Équipe (@lequipe) July 7, 2025

وتأتي التطورات الأخيرة بعد عامين من محاولات سابقة لاستقطاب ميسي إلى دوري روشن السعودي، عقب نهاية عقده مع فريقه السابق باريس سان جيرمان عام 2023، لكن النجم الأرجنتيني قرّر حينها التوقيع لإنتر ميامي.

وأوضحت أنه ومنذ أسابيع يعمل مسؤولو أهلي جدة على إقناع "البرغوث" بالانضمام لفريقهم المُتوج بالبطولة القارية الأكبر في آسيا، في ظل رغبة إنتر ميامي الاحتفاظ به.

إحياء المنافسة مع رونالدو

وفي الوقت نفسه أشارت "ليكيب" إلى أن رغبة مسؤولي الكرة السعودية في إحياء المنافسة التاريخية بين ميسي و"الدون" البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي جدد عقده مؤخرا مع النصر، إلى جانب جهود الترويج لكأس العالم 2034 الذي سيقام في المملكة، وكلها عوامل تحفّز الأهلي للتعاقد مع "البرغوث".

ويسعى الأهلي لاستثمار نهاية موسم الدوري الأميركي في ديسمبر/كانون الأول القادم، وتوقف البطولات هناك من أجل التعاقد مع ميسي.

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ويبدأ الموسم الجديد بالولايات المتحدة عادة منتصف فبراير/شباط من كل عام، مما يعني أن ميسي في حال جدد عقده مع إنتر ميامي سيبقى بعيدا عن الملاعب لمدة 75 يوما في الفترة التي تسبق انطلاق مونديال 2026.

عامل معزز للصفقة

ويخالف ذلك رغبة ميسي في الوصول إلى المونديال الذي قد يكون الأخير له مع الأرجنتين، بأفضل طريقة ممكنة، وهو ما يعزّز فرص الأهلي السعودي في الحصول على خدماته.

وقالت ليكيب "يجب أخذ ظهور النادي الأهلي في المشهد بعين الاعتبار في ضوء التكهنات حول شعور ميسي بخيبة الأمل من أداء فريقه في كأس العالم للأندية الذي كشف عن ضعف تنافسية إنتر ميامي وكرة القدم الأميركية مع الأندية الأوروبية الكبرى".

وأتمت "في هذا الوقت بالتحديد بدأ ميسي بالتفكير بالفعل في التحضير بأفضل صورة ممكنة لكأس العالم القادمة" في إشارة منها لإمكانية خوض اللاعب تجربة احترافية جديدة وربما مع الأهلي السعودي.