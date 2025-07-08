الشرطة الإسبانية تكشف سبب حادث سير مروع أدى لوفاة جوتا لاعب ليفربول

أشارت النتائج الأولية للتحقيق في حادث السير المروع الذي أودى بحياة مهاجم ليفربول، البرتغالي ديوغو جوتا وشقيقه الأسبوع الماضي في إسبانيا، إلى "سرعة زائدة"، وفقا لما أفادت به الشرطة الإسبانية.

ولا يزال تقرير الخبراء "قيد الدراسة"، وسيركز على "الآثار التي خلّفها" أحد إطارات السيارة، لكن "جميع المؤشرات تشير إلى تجاوز كبير لمعدل السرعة المسموح به"، وفقا للشرطة.

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ورجّح المصدر نفسه أن جوتا كان يقود السيارة وقت وقوع الحادث ليلة الثالث من يوليو/تموز الجاري.

ولقي البرتغالي الدولي (28 عاما) وشقيقه الأصغر أندريه سيلفا (25 عاما) وهو أيضا لاعب كرة قدم محترف في دوري الدرجة الثانية في البرتغال، حتفهما في حادث على طريق سريع في بلدة سيرناديا الواقعة في مقاطعة سامورا على مقربة من الحدود الإسبانية البرتغالية.

وكان ديوغو وشقيقه أندريه قد فارقا الحياة عند وصول خدمات الطوارئ.

وقال الحرس المدني في اليوم التالي للحادث إن سيارتهما، وهي طراز لامبورغيني هوراكان مستأجرة، وفقا لوسائل الإعلام البرتغالية، "انحرفت عن الطريق" قبل أن تشتعل فيها النيران.

وكان من المقرر أن يسافر جوتا إلى ليفربول على متن عبارة من سانتاندير، شمال إسبانيا، عندما تعرض للحادث، لأنه نُصح بعدم السفر جوا بسبب خضوعه مؤخرا لجراحة في الرئة، وفقا لتقارير إعلامية.

وأُقيمت جنازة مهاجم ليفربول وشقيقه السبت في غوندومار، إحدى ضواحي بورتو (شمال البلاد).

بدأ جوتا مشواره الكروي مع النادي المحلي، غوندومار سبورت كلوب، ثم انضم إلى ليفربول عام 2020 مقابل 49 مليون يورو، بعدما أمضى عدة مواسم في ولفرهامبتون. ومذاك، لعب دورا محوريا في نجاحات "الريدز"، بما في ذلك الفوز بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي.

وأحرز في الثامن من يونيو/حزيران، مع منتخب بلاده الذي دافع عن قميصه في 48 مباراة وسجل 14 هدفا، لقب دوري الأمم الأوروبية بعد الفوز بركلات الترجيح على إسبانيا 5-3 (تعادلا 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي)، وذلك للمرة الثانية في تاريخ البرتغال بعد التتويج بالنسخة الافتتاحية عام 2019.