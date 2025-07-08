الفرنسي ماكسيمان يتهم فنربخشة بتخديره والنادي التركي يهدد بمقاضاته

وجه الفرنسي ألان سان-ماكسيمان مهاجم الأهلي السعودي اتهامات خطيرة لنادي فنربخشة الذي لعب في صفوفه الموسم الماضي على سبيل الإعارة، ومن جانبه أصدر الفريق التركي بيانا هدد فيه بمقاضاة اللاعب.

وارتدى سان-ماكسيمان (28 عاما) قميص فنربخشة موسم 2024-2025 قبل أن يعود للفريق السعودي بعد انتهاء فترة الإعارة.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 محاولة جديدة لإقناع ميسي بالانتقال للدوري السعودي list 2 of 2 النصر السعودي يعير مهاجمه إلى فناربخشه بطلب من مورينيو end of list

وخلال مقابلة أجراها مع إحدى القنوات على منصة "يوتيوب" اتهم سان-ماكسيمان ناديه السابق بإجباره على استخدام حقن تحوي منشطات أثناء تلقيه العلاج من إصابة ألمت به، في حين نفى النادي ذلك مؤكدا أنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد اللاعب.

Allan Saint-Maximin revient sur sa période difficile au Fenerbahçe 🇹🇷 Problèmes de visa, pression du club… des moments où même ça voulait le DOPER ! 😲 pic.twitter.com/Ib4SlMiaMl — ZackNaniProd (@ZackNaniProd) July 4, 2025

وقال سان-ماكسيمان في تلك المقابلة "أنا شخص صادق لذا لا أرغب في وضع الناس في مواقف حرجة لكنني وصلت إلى مرحلة لم أعد أخشى فيها شيئا. لقد حاولوا (فنربخشة) تخديري إذ قاموا بحقني بأشياء لا داعي لها وهددوني إذا أفصحت عن الأمر".

وفي الوقت الذي أشاد اللاعب الفرنسي بجماهير فنربخشة، انتقل للحديث عن ما سماها "مؤامرات وتهديدات وانعدام التعاطف من قبل النادي الذي لم يهتم حتى لكون والده يحتضر في المستشفى".

وأوضح "عندما مرض والدي رفض مسؤولو النادي سفري لكي أكون إلى جانبه، أين الجانب الإنساني؟ لقد كنت في أضعف فتراتي النفسية".

وزاد الفرنسي "عندما تسمع صوت أولادك يصرخون في الهاتف بسبب احتجازهم من مسؤولي الهجرة ويُمنعون من دخول البلاد ويتم تهديدهم، تدرك أن كل ما يهم النادي هو المباراة التي نلعبها فقط".

ويرى سان-ماكسيمان أن عدم الاستقرار النفسي الذي عاشه مع فنربخشة كان عاملا أساسيا في تراجع مستواه لدرجة أنه تحدّث في الأمر وجها لوجه مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

إعلان

وقال "حاولت أن أقدّم أقصى ما لديّ رغم كل شيء. تحدّثت مع مورينيو فهو مدرب استثنائي وأكنّ له احتراما كبيرا. لقد ساعدني في تطوري لكن للأسف لم نتمكن من تحقيق الأهداف. حتى هو وُضعت في طريقه الكثير من العراقيل".

توضيح جديد

ولاقت تصريحات سان-ماكسيمان صدى كبيرا وانتشرت كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، ليخرج اللاعب بتوضيح جديد وذلك عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس".

Je vois que ça part dans tous les sens sur Twitter du coup je vais préciser ce que j’ai dit, je parlais de ces gens autour du club qui sont prêts à tout. Dans mon cas lorsque j’ai été malade on m’a quasiment donné un traitement qui est considéré comme produit dopant, je ne sais… https://t.co/XPB0QyN4Av — Allan Saint-Maximin (@asaintmaximin) July 4, 2025

وكتب سان- ماكسيمان "أرى أن الأمور بدأت تخرج عن سياقها في تويتر (إكس) لذلك سأوضّح ما قلتُه: كنتُ أتحدث عن أولئك الأشخاص المحيطين بالنادي الذين هم مستعدّون لفعل أي شيء".

وأتم "في حالتي، عندما مرضت أعطوني علاجا كان يُعتبر بمثابة مادة منشِّطة. لا أعلم ما الهدف الذي كانت تلك المجموعة من الأطباء تسعى إليه من وراء ذلك".

فنربخشة يشعر بالصدمة

من جهة أخرى عبّر نادي فنربخشة عن صدمته وذهوله من تصريحات سان-ماكسيمان، وأكد في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني الرسمي أنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد اللاعب.

ZORUNLU AÇIKLAMA 2024-25 sezonunda formamızı giymiş olan Allan Saint-Maximin’in, bir sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamaları hayretle takip ettik. Sporcunun yaşadığı bir sağlık sorunu sonrasında kendisine uygulanan tedavi sürecine ilişkin gerçekleri kamuoyuna… — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 4, 2025

وجاء في البيان "لقد تابعنا بدهشة التصريحات التي أدلى بها سان-ماكسيمان الذي ارتدى قميص نادينا موسم 2024-2025 عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف "إن قيام اللاعب بتحريف الحقائق المتعلقة بعملية العلاج التي خضع لها عقب مشكلة صحية مرّ بها، وتقديمها للرأي العام بشكل مشوَّه يُعدّ محاولة تستهدف الإضرار بسمعة نادينا".

وختم البيان بلهجة حادة "بصفتنا نادي فنربخشة الرياضي نودّ أن نعلن للرأي العام أننا سنستخدم جميع حقوقنا القانونية ضد أي تصريحات محرَّفة تهدف إلى تضليل الجمهور والإساءة إلى سمعتنا المؤسسية".

يُذكر أن سان-ماكسيمان خاض خلال فترة إعارته إلى فنربخشة 31 مباراة بجميع البطولات بواقع 1773 دقيقة سجّل خلالها 4 أهداف وقدّم لزملائه 5 تمريرات حاسمة وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.