ديمبيلي أمام فرصة لتتويج موسم استثنائي يقوده للكرة الذهبية

يواجه نجم باريس سان جيرمان عثمان ديمبيلي اختبارا أخيرا أمام ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية من أجل تتويج موسم استثنائي يقوده نحو الكرة الذهبية.

وبعد أن قاد باريس سان جيرمان للتتويج بلقب الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا، وضع ديمبيلي الفريق الباريسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز على بايرن ميونخ الألماني بهدفين نظيفين وبـ9 لاعبين على أرضية ملعب مرسيدس بنز.

وستكون مباراة نصف النهائي بين باريس سان جيرمان وريال مدريد، نهائي قبل الأوان.

🇫🇷 Ousmane Dembélé’s 2024/25 season stats: 🏃 51 games

⚽️ 34 goals

🎯 15 assists

🏆 Ligue 1

🏆 Coupe de France

🏆 Trophée des Champions

🏆 UEFA Champions League Will he win the Ballon d’Or? 👀👇 Catch the @FIFACWC | June 14 – July 13 | Every game. Free. |… pic.twitter.com/D6ycrTAZBJ — DAZN Football (@DAZNFootball) July 7, 2025

ديمبيلي يسعى لسرقة بريق مبابي

نجح ديمبيلي في سد الفراغ الذي تركه رحيل مبابي في هجوم باريس سان جيرمان وواصل حصد أرقامه القياسية بعدما عادل سجل أهدافه مع ناديه السابق برشلونة في نصف عدد المباريات تقريبا.

وعلى الرغم من الانتقادات الواسعة التي تعرض لها مع برشلونة بسبب كثرة الإصابات، إلا أن موسمين فقط كانا كفيلين لإظهار الجودة الحقيقة التي يتمتع بها الدولي الفرنسي الذي بات المرشح الأوفر حظا للفوز بالكرة الذهبية هذا الموسم.

وسجل النجم الفرنسي 34 هدفا وقدم 15 تمريرة حاسمة لزملائه خلال 51 مباراة هذا الموسم حتى الآن تحت قيادة لويس إنريكي.

إن هذه الأرقام مثيرة للإعجاب عند مقارنتها بأهدافه في مواسمه السابقة، إذ سجل 28 هدفا في المواسم الخمسة السابقة مجتمعة (هدف واحد في موسم 2019-2020، و11 هدفا في موسم 2020-2021، وهدفان في موسم 2021-2022، و8 أهداف في موسم 2022-2023، و6 أهداف في موسم 2023-2024).

تألق كبير لديمبيلي

بعد أن طوى صفحة مسيرته المملة والمخيبة للآمال مع برشلونة، في موسمه الأول مع باريس، كان لا يزال يُحلق في سماء باريس تحت ظلال مبابي، لكن في غياب مواطنه أطلق دمبيلي العنان لإمكانياته هذا الموسم.

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وكان المهاجم عنصرا أساسيا في النجاح الباهر لباريس سان جيرمان وقاده إلى تحقيق ثلاثية، لقب دوري أبطال أوروبا بعد فوز ساحق لا يُنسى على إنتر ميلان بنتيجة 5-0 في النهائي، بالإضافة إلى لقبي الدوري الفرنسي وكأس فرنسا.

وسيحاول سان جيرمان في نصف النهائي الثأر من ريال مدريد الذي أقصاه من دوري أبطال أوروبا 2022، عندما فاز عليه في دور الـ16 بنتيجة 3-1 بعد ريمونتادا مذهلة كان بطلها كريم بنزيمة مهاجم الاتحاد السعودي حاليا.

لكن لدى ديمبيلي أيضا حساب مع ريال مدريد لأنه لم يسجل ضده أي هدف في 12 مباراة رسمية، وكان هدفه الوحيد في مباراة ودية في يوليو/تموز 2023، في مباراة أُقيمت في الولايات المتحدة، وتحديدا في دالاس.

وتتقاطع مسارات مبابي وديمبيلي باستمرار في الآونة الأخيرة ولم يلعب أي منهما في مرحلة المجموعات (مبابي بسبب التهاب المعدة والأمعاء ودمبيلي بسبب إصابة في العضلة الرباعية)، وكلاهما لعب في دور الـ16 وربع النهائي كبديل، وسجل في المباراة الأخيرة، ولديهما فرصة أن يكونا أساسيين في مواجهة نصف النهائي التي تعد بالكثير من الإثارة.