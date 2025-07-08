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ديمبيلي أمام فرصة لتتويج موسم استثنائي يقوده للكرة الذهبية

سان جيرمان يعول على ديمبيلي لتجاوز عقبة ريال مدريد وبلوغ نهائي كأس العالم للأندية (غيتي)
8/7/2025-|آخر تحديث: 22:12 (توقيت مكة)

يواجه نجم باريس سان جيرمان عثمان ديمبيلي اختبارا أخيرا أمام ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية من أجل تتويج موسم استثنائي يقوده نحو الكرة الذهبية.

وبعد أن قاد باريس سان جيرمان للتتويج بلقب الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا، وضع ديمبيلي الفريق الباريسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز على بايرن ميونخ الألماني بهدفين نظيفين وبـ9 لاعبين على أرضية ملعب مرسيدس بنز.

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وستكون مباراة نصف النهائي بين باريس سان جيرمان وريال مدريد، نهائي قبل الأوان.

ديمبيلي يسعى لسرقة بريق مبابي

نجح ديمبيلي في سد الفراغ الذي تركه رحيل مبابي في هجوم باريس سان جيرمان وواصل حصد أرقامه القياسية بعدما عادل سجل أهدافه مع ناديه السابق برشلونة في نصف عدد المباريات تقريبا.

وعلى الرغم من الانتقادات الواسعة التي تعرض لها مع برشلونة بسبب كثرة الإصابات، إلا أن موسمين فقط كانا كفيلين لإظهار الجودة الحقيقة التي يتمتع بها الدولي الفرنسي الذي بات المرشح الأوفر حظا للفوز بالكرة الذهبية هذا الموسم.

وسجل النجم الفرنسي 34 هدفا وقدم 15 تمريرة حاسمة لزملائه خلال 51 مباراة هذا الموسم حتى الآن تحت قيادة لويس إنريكي.

إن هذه الأرقام مثيرة للإعجاب عند مقارنتها بأهدافه في مواسمه السابقة، إذ سجل 28 هدفا في المواسم الخمسة السابقة مجتمعة (هدف واحد في موسم 2019-2020، و11 هدفا في موسم 2020-2021، وهدفان في موسم 2021-2022، و8 أهداف في موسم 2022-2023، و6 أهداف في موسم 2023-2024).

ديمبيلي ساهم بشكل كبير في تتويج سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا (رويترز)

تألق كبير لديمبيلي

بعد أن طوى صفحة مسيرته المملة والمخيبة للآمال مع برشلونة، في موسمه الأول مع باريس، كان لا يزال يُحلق في سماء باريس تحت ظلال مبابي، لكن في غياب مواطنه أطلق دمبيلي العنان لإمكانياته هذا الموسم.

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وكان المهاجم عنصرا أساسيا في النجاح الباهر لباريس سان جيرمان وقاده إلى تحقيق ثلاثية، لقب دوري أبطال أوروبا بعد فوز ساحق لا يُنسى على إنتر ميلان بنتيجة 5-0 في النهائي، بالإضافة إلى لقبي الدوري الفرنسي وكأس فرنسا.

وسيحاول سان جيرمان في نصف النهائي الثأر من ريال مدريد الذي أقصاه من دوري أبطال أوروبا 2022، عندما فاز عليه في دور الـ16 بنتيجة 3-1 بعد ريمونتادا مذهلة كان بطلها كريم بنزيمة مهاجم الاتحاد السعودي حاليا.

لكن لدى ديمبيلي أيضا حساب مع ريال مدريد لأنه لم يسجل ضده أي هدف في 12 مباراة رسمية، وكان هدفه الوحيد في مباراة ودية في يوليو/تموز 2023، في مباراة أُقيمت في الولايات المتحدة، وتحديدا في دالاس.

وتتقاطع مسارات مبابي وديمبيلي باستمرار في الآونة الأخيرة ولم يلعب أي منهما في مرحلة المجموعات (مبابي بسبب التهاب المعدة والأمعاء ودمبيلي بسبب إصابة في العضلة الرباعية)، وكلاهما لعب في دور الـ16 وربع النهائي كبديل، وسجل في المباراة الأخيرة، ولديهما فرصة أن يكونا أساسيين في مواجهة نصف النهائي التي تعد بالكثير من الإثارة.

المصدر: الجزيرة + الصحافة الإسبانية

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