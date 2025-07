ديمبيلي أمام فرصة لتتويج موسم استثنائي يقوده للكرة الذهبية

يواجه نجم باريس سان جيرمان عثمان ديمبيلي اختبارا أخيرا أمام ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية من أجل تتويج موسم استثنائي يقوده نحو الكرة الذهبية.

وبعد أن قاد باريس سان جيرمان للتتويج بلقب الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا، وضع ديمبيلي الفريق الباريسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز على بايرن ميونخ الألماني بهدفين نظيفين وبـ9 لاعبين على أرضية ملعب مرسيدس بنز.

وستكون مباراة نصف النهائي بين باريس سان جيرمان وريال مدريد، نهائي قبل الأوان.

Ousmane Dembélé's 2024/25 season stats:

🏃 51 games

⚽️ 34 goals

🎯 15 assists

🏆 Ligue 1

🏆 Coupe de France

🏆 Trophée des Champions

🏆 UEFA Champions League

