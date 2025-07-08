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نيوكاسل يتعاقد مع السويدي إيلانغا مقابل مبلغ خرافي

Nottingham Forest's Anthony Elanga, who scored the victory goal, celebrates at the end of the English Premier League soccer match between Chelsea and Nottingham Forest at Stamford Bridge stadium in London, Saturday, Sept. 2, 2023. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)
فوريست تعاقد مع إيلانغا مقابل قرابة 20 مليون دولار فقط من مانشستر يونايتد قبل عامين (أسوشيتد برس)
8/7/2025-|آخر تحديث: 16:40 (توقيت مكة)

وافق نيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم على صفقة بقيمة 75 مليون دولار للتعاقد مع المهاجم السويدي أنتوني إيلانغا، قادما من نوتنغهام فوريست، وذلك في أول صفقة له في فترة الانتقالات، وفقا لما أفادت به تقارير إعلامية اليوم الثلاثاء.

وأعلن موقع "ذي أتلتيك" وقناتا "بي بي سي" و"سكاي سبورتس" أن الدولي السويدي في طريقه إلى ملعب سانت جيمس بارك.

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وبرز إيلانغا (23 عاما) ضمن صفوف فوريست، وقاده إلى المركز السابع في الدوري الموسم المنصرم، إذ سجل 6 أهداف ومرر 11 كرة حاسمة.

وكان فوريست تعاقد مع إيلانغا مقابل قرابة 20 مليون دولار فقط من مانشستر يونايتد قبل عامين.

ويتحضر نيوكاسل لتعزيز صفوفه، استعدادا للعودة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعدما أنهى الموسم الفائت في المركز الخامس، كما احرز كأس الرابطة الإنجليزية بفوزه على ليفربول 2-1 في ويمبلي في مايو/أيار الماضي.

المصدر: وكالات

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