نيوكاسل يتعاقد مع السويدي إيلانغا مقابل مبلغ خرافي

وافق نيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم على صفقة بقيمة 75 مليون دولار للتعاقد مع المهاجم السويدي أنتوني إيلانغا، قادما من نوتنغهام فوريست، وذلك في أول صفقة له في فترة الانتقالات، وفقا لما أفادت به تقارير إعلامية اليوم الثلاثاء.

وأعلن موقع "ذي أتلتيك" وقناتا "بي بي سي" و"سكاي سبورتس" أن الدولي السويدي في طريقه إلى ملعب سانت جيمس بارك.

وبرز إيلانغا (23 عاما) ضمن صفوف فوريست، وقاده إلى المركز السابع في الدوري الموسم المنصرم، إذ سجل 6 أهداف ومرر 11 كرة حاسمة.

وكان فوريست تعاقد مع إيلانغا مقابل قرابة 20 مليون دولار فقط من مانشستر يونايتد قبل عامين.

ويتحضر نيوكاسل لتعزيز صفوفه، استعدادا للعودة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعدما أنهى الموسم الفائت في المركز الخامس، كما احرز كأس الرابطة الإنجليزية بفوزه على ليفربول 2-1 في ويمبلي في مايو/أيار الماضي.