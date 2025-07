أنشيلوتي يختار أفضل 5 لاعبين دربهم طوال مسيرته

يملك الإيطالي كارلو أنشيلوتي (مدرب المنتخب البرازيلي حاليا) مسيرة أسطورية في عالم التدريب، بعدما حقق نجاحات ضخمة وأشرف طوال رحلته على مئات النجوم.

ولدى أنشيلوتي فلسفة خاصة في الجانب النفسي للتعامل مع اللاعبين، إذ ينظر إليهم على أنهم بشر وليسوا آلات، بالإضافة إلى ذلك فنجاحاته تتحدث عنه فهو المدرب الوحيد في التاريخ الذي تُوج ببطولة الدوري المحلي في البطولات الخمس الكبرى (إنجلترا، إسبانيا، إيطاليا، ألمانيا، فرنسا) إلى جانب ألقاب عديدة أخرى أبرزها دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

وطوال مسيرته التدريبية الطويلة مرّ على أنشيلوتي (البالغ من العمر 65 عاما) العديد من نجوم كرة القدم العالميين، لكن هناك 5 نجوم يرى أنهم أفضل من درّبهم.

وتاليا أفضل 5 لاعبين درّبهم أنشيلوتي وفق اختياراته التي كشف عنها موقع "غيف مي سبورت" البريطاني:

حين تعاقد ميلان مع رونالدو عام 2007 قدّم البرازيلي العديد من اللقطات الساحرة رغم أنه لم يكن في أفضل أيامه.

وقال أنشيلوتي "عندما كنت مدربا لميلان تعاقدنا مع رونالدو، كان وزنه 100 كيلو غرام وقبل إحدى المباريات قلت له عليك أن تخسر بعض الوزن، ليرّد ماذا تريدني أن أفعل؟ إذا أردتني أن أسجل فأشركني".

