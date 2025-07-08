أنشيلوتي يختار أفضل 5 لاعبين دربهم طوال مسيرته

يملك الإيطالي كارلو أنشيلوتي (مدرب المنتخب البرازيلي حاليا) مسيرة أسطورية في عالم التدريب، بعدما حقق نجاحات ضخمة وأشرف طوال رحلته على مئات النجوم.

ولدى أنشيلوتي فلسفة خاصة في الجانب النفسي للتعامل مع اللاعبين، إذ ينظر إليهم على أنهم بشر وليسوا آلات، بالإضافة إلى ذلك فنجاحاته تتحدث عنه فهو المدرب الوحيد في التاريخ الذي تُوج ببطولة الدوري المحلي في البطولات الخمس الكبرى (إنجلترا، إسبانيا، إيطاليا، ألمانيا، فرنسا) إلى جانب ألقاب عديدة أخرى أبرزها دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

Carlo Ancelotti is the first manager ever to win all of Europe’s top five leagues. Legend. 👑 pic.twitter.com/Suf1B8J59Y — B/R Football (@brfootball) April 30, 2022

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وطوال مسيرته التدريبية الطويلة مرّ على أنشيلوتي (البالغ من العمر 65 عاما) العديد من نجوم كرة القدم العالميين، لكن هناك 5 نجوم يرى أنهم أفضل من درّبهم.

وتاليا أفضل 5 لاعبين درّبهم أنشيلوتي وفق اختياراته التي كشف عنها موقع "غيف مي سبورت" البريطاني:

1- البرازيلي رونالدو نازاريو

حين تعاقد ميلان مع رونالدو عام 2007 قدّم البرازيلي العديد من اللقطات الساحرة رغم أنه لم يكن في أفضل أيامه.

وقال أنشيلوتي "عندما كنت مدربا لميلان تعاقدنا مع رونالدو، كان وزنه 100 كيلو غرام وقبل إحدى المباريات قلت له عليك أن تخسر بعض الوزن، ليرّد ماذا تريدني أن أفعل؟ إذا أردتني أن أسجل فأشركني".

"When I was at Milan, we had Ronaldo. He weighed 100 kilos & I told him he had to lose weight. He said, 'What do you want me to do, score or run? If it's to run, bench me; if it's to score goals, play me'. I played with him & he scored 2 goals" – Ancelotti to France Football pic.twitter.com/AYv3pzROeG — Italian Football TV (@IFTVofficial) December 4, 2020

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وأضاف الإيطالي "أشركته ولم يركض بالفعل لكنه سجل هدفين".

وتحت إشراف أنشيلوتي لعب رونالدو 20 مباراة سجل خلالها 9 أهداف وقدّم 4 تمريرات حاسمة، لكن اللاعب لم يحقق أي لقب.

2- البرتغالي كريستيانو رونالدو

أقر أنشيلوتي ذات مرة بأنه يود تدريب الأرجنتيني ليونيل ميسي بغية مقارنته برونالدو، لكن الكثير من تصريحاته كانت تنحاز لصالح النجم البرتغالي الذي لعب تحت إشرافه موسمين في ريال مدريد.

وقال "رونالدو موهبة عظيمة بدنيا وفنيا، هذه طبيعته، وقد أكمل هذه الصفات بجدية واحترافية فريدة حيث لم أر لاعبا بهذه الدرجة من التركيز والاستعداد والانضباط. إنه نموذج يحتذى به".

وتحت إشراف أنشيلوتي لعب "الدون" 101 مباراة سجل فيها 112 هدفا وصنع 47، وتُوجا معا بدوري أبطال أوروبا وكأسي ملك إسبانيا والسوبر الأوروبي إضافة إلى كأس العالم للأندية، بواقع لقب في كل بطولة.

3- السويدي زلاتان إبراهيموفيتش

قضى إبراهيموفيتش موسما واحدا فقط مع أنشيلوتي خلال فترة وجودهما في باريس سان جيرمان، إلا أنه ترك بصمة قوية خلال هذه الفترة القصيرة.

ودافع أنشيلوتي عن إبراهيموفيتش بعد اتهامه في كثير من الأحيان بالغرور، فقال "خلف هذا القناع من الغرور يوجد محترف عظيم وإنسان كريم".

When Ancelotti and Ibrahimovic met in Paris 😍🪄 pic.twitter.com/Hyloidr31T — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) June 10, 2025

وتابع "زلاتان كان من بين القلائل الذين دربتهم وكانوا يشعرون بسعادة أكبر عند صناعة الأهداف أكثر من تسجيلها، هكذا كان في باريس إنه لاعب وشخصية استثنائية".

ولعب زلاتان في عهد أنشيلوتي 46 مباراة سجل فيها 35 هدفا وصنع 18، وتُوج بالدوري الفرنسي مرة واحدة.

4- الفرنسي كريم بنزيمة

ارتبط بنزيمة بأنشيلوتي بعلاقة استثنائية -داخل وخارج الملعب- خاصة في ولايته الثانية بريال مدريد التي أصبح فيها اللاعب الفرنسي قائدا للفريق الملكي.

وقال أنشيلوتي "لقد دربت أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، مهاجم متكامل، شخص ودود ومتواضع وجاد للغاية، هو لاعب متكامل ليس فقط كمهاجم بل كفرد يساعد الفريق كثيرا في الاستحواذ".

ولعب بنزيمة تحت إشراف أنشيلوتي 187 مباراة سجل فيها 121 هدفا وصنع 54 وتُوجا معا بدوري أبطال أوروبا (2) والدوري الإسباني، كأس ملك إسبانيا (2) وكأس السوبر الإسباني (2) وكأس السوبر الأوروبي (2) وكأس العالم للأندية (2).

5- البرازيلي فينيسيوس جونيور

يدين فينيسيوس لأنشيلوتي بأنه منحه الثقة في ريال مدريد ليتحوّل إلى نجم عالمي كان قريبا من الفوز بالكرة الذهبية، ورغم أنه لم يفز بها فإنه خطف الأضواء في حقبة كارلو الثانية في ملعب سانتياغو برنابيو.

وقال أنشيلوتي "عندما وصلت إلى مدريد عام 2021 كنت قد شاهدته على التلفاز فقط، لكن حينما قابلته وجدت لاعبا يملك موهبة مذهلة".

وأوضح "أضاف فيني إلى تلك الموهبة الكثير من المهارات الأخرى كالتخلص من الرقابة والفعالية أمام المرمى. كل ذلك بفضل عمل يومي مذهل وتركيز كبير في التدريبات".

ولعب فينيسيوس تحت إمرة أنشيلوتي 198 مباراة سجل خلالها 90 هدفا وصنع 68 هدفا، وحقق ألقاب دوري أبطال أوروبا (2) والدوري الإسباني، كأس ملك إسبانيا، كأس السوبر الإسباني، كأس السوبر الأوروبي، كأس العالم للأندية، كأس القارات للأندية "إنتركونتننتال".