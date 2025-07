الوجه الآخر لأكاديمية لاماسيا.. مواهب لم تتألق مع برشلونة

تُعد أكاديمية لاماسيا التابعة لنادي برشلونة واحدة من أبرز أكاديميات كرة القدم في العالم، وكثيرا ما أفرزت لاعبين موهوبين ساهموا بوضوح في نجاحات النادي الكتالوني.

وكان الأرجنتيني ليونيل ميسي وزملاؤه تشافي هيرنانديز وأندريس إنييستا على سبيل المثال لا الحصر، في مقدمة من كتبوا تاريخا كرويا مرصعا بالألقاب والبطولات لبرشلونة.

وفي الوقت الحالي تحظى لاماسيا بالإشادة، مثل أي وقت مضى، خاصة وأن الفريق الأول يضم عددا كبيرا من اللاعبين الذين تدرّجوا فيها مثل باو كوبارسي وغافي ومارك كاسادو ولامين جمال، وحققوا نجاحا مبهرا مع البلوغرانا في الموسم الماضي 2024-2025.

لكن وعلى الجهة المقابلة هناك العديد من المواهب التي عوّل عليها برشلونة لمواصلة النجاحات الكروية، إلا أن مسيرتهم جاءت على عكس التوقعات، فانتهى الحال ببعضهم إلى الخروج على سبيل الإعارة بحثا عن التطور والحصول على دقائق أكثر وآخرون فضّلوا الرحيل نهائيا دون تحقيق النجاح المأمول.

آخر هؤلاء اللاعبين هو أنسو فاتي الذي رحل عن برشلونة أخيرا إلى موناكو الفرنسي على سبيل الإعارة، لكنه بالتأكيد ليس أولَهم.

وإليكم أبرز مواهب أكاديمية لاماسيا الذين لم يثبتوا نجاحهم مع برشلونة:

بدأ ظهوره مع برشلونة بموسم 2019-2020 ورُوج له على أنه الوريث الطبيعي لميسي بعد أن كشف عن قدرات كبيرة على التسجيل ومهارة فائقة في المساحات الضيقة، لتُبنى عليه الآمال بقيادة النادي إلى تحقيق المزيد من الألقاب.

لكن إصابة قاسية في الغضروف الهلالي عام 2020 أجبرته على الخضوع لأربع عمليات جراحية لم يعد بعدها كما كان وفتحت عليه باب معاناة طويلة.

ولعب فاتي لبرشلونة 6 مواسم، خاض خلالها 123 مباراة، سجل فيها 29 هدفا وصنع 7، علما أنه أُعير لبرايتون الإنجليزي ولم تكن ناجحة، والآن سيعيش تجربة إعارة جديدة مع موناكو.

هو أحد اللاعبين الواعدين الذين ظهروا في عهد المدرب تشافي هيرنانديز وقدّم أداء جيدا، أُعير لاحقا لفالنسيا من أجل الحصول على دقائق لعب أكثر وتطوير مهاراته، قبل أن يتخلى عنه برشلونة ببيعه إلى بورتو البرتغالي مقابل 8.5 ملايين يورو، مع احتفاظه بنسبة 40% من بيعه المستقبلي.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي دفع مانشستر سيتي الإنجليزي شرطه الجزائي البالغ 60 مليون يورو، ما جلب 24 مليون يورو إضافية لبرشلونة.

لعب نيكو لبرشلونة موسما واحدا شارك في 39 مباراة وسجل هدفين وصنع مثلهما.

بعد تألقه مع برشلونة في العديد من المباريات لم يرض الجناح المغربي الموهوب بفكرة البقاء لاعب احتياط، ففضل الرحيل إلى فريق يمنحه فرصة اللعب باستمرار، فانتقل معارا إلى أوساسونا وبعد عودته بيع إلى ريال بيتيس مقابل 7.5 ملايين يورو مع احتفاظ النادي بـ50% من قيمة بيعه المستقبلي.

وقدّم الزلزولي مع الفريقين أداء رائعا، ومع ذلك من غير المتوقع رؤيته من جديد بقميص البلوغرانا قريبا وفق "ماركا".

لعب المغربي لبرشلونة موسمين شارك فيهما بـ67 مباراة هز خلالها الشباك 10 مرات وصنع هدفين.

منذ البداية أعطى بويغ انطباعا بأنه لاعب وسط مثالي بعد ظهوره المبهر مع الفريق الرديف، وزادت التوقعات عنه ليظهر لأول مرة مع المدرب إرنستو فالفيردي، لكنه لم يحصل على الفرصة الكافية مع المدربين كيكي سيتين ورونالد كومان وتشافي.

