كأس العالم للأندية.. مطليّة بالذهب ومستوحاة من مركبة فضائية

سيتعرف عشاق كرة القدم في 13 يوليو/تموز الحالي على بطل النسخة الموسّعة من بطولة كأس العالم للأندية التي وصلت الآن إلى الدور نصف النهائي.

وسيجمع النهائي الفائز من مباراتي المربع الذهبي بين تشلسي الإنجليزي وفلومينينسي البرازيلي من جهة، وباريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني من الجهة الأخرى.

وإلى جانب 150 مليون يورو مكافأة التتويج باللقب، سيرفع البطل أيضا كأسًا صمّمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خصيصا لهذه البطولة وسيعرضها بدوره في متحفه أو بالقاعة المخصصة للجوائز الخاصة به.

A symbol of the future, inspired by the past 🏆

Meet the FIFA Club World Cup trophy that will be lifted for the first time at next year’s tournament 🙌 pic.twitter.com/Qthb74Tgol

— FIFA (@FIFAcom) November 15, 2024