دافيدي نجل أنشيلوتي مدربا للفريق الذي هزم بطل أوروبا بمونديال الأندية

أعلن نادي بوتافوغو المنافس في دوري الدرجة الأولى البرازيلي لكرة القدم اليوم الثلاثاء تعيين دافيدي أنشيلوتي، نجل مدرب المنتخب البرازيلي كارلو أنشيلوتي، مدربا للفريق.

ووقع دافيدي (35 عاما)، الذي عمل مساعدا لوالده في تدريب بايرن ميونخ ونابولي وإيفرتون ومؤخرا في ريال مدريد، عقدا لمدة عام واحد مع بوتافوغو. وذلك بعد أن رحل عن الجهاز الفني لريال برفقة والده في نهاية الموسم الماضي.

وأقال بوتافوغو المدرب ريناتو بايفا قبل أيام بعد خروج الفريق من كأس العالم للأندية المقامة بالولايات المتحدة، رغم أن بايفا قاد الفريق للفوز على باريس سان جيرمان بطل دوري أبطال أوروبا خلال البطولة.

وخرج بوتافوغو من دور الـ16 بعد خسارته 1-0 بعد الوقت الإضافي أمام بالميراس البرازيلي، وشعر المدرب بصدمة إزاء قرار النادي بعد 4 أشهر فقط قضاها في المنصب.