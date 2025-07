العثور على ملاكم ميت بعد ساعات من خسارة نزال احترافي

توفي الملاكم المكسيكي بيدرو أنطونيو "توني" رودريغيز بعد ساعات من خسارته في نزال احترافي بالقصر الملكي الأميركي في فينيكس بولاية أريزونا.

وعثر على الملاكم البالغ 37 عاما ميتا في غرفته بالفندق صباح الأحد بعد هزيمته بقرار إجماعي أمام منافسه فيليب فيلا (4-0) في نزال من 6 جولات.

وأقيم الحدث تحت عنوان "شجار في الحي" وتمت الموافقة عليه من قبل لجنة ولاية أريزونا للملاكمة وفنون القتال المختلطة، وتم الترويج له من قبل شركة ديل سول بوكسينغ بروموشنز (Del Sol Boxing Promotions).

وبعد انتهاء المواجهة، عاد رودريغيز إلى غرفته بالفندق بهدف الخروج لتناول العشاء مع بعض الملاكمين الآخرين، لكن في صباح اليوم التالي عثر عليه موظفو الفندق في غرفته ميتا.

وذكر موقع توك سبورت البريطاني أن سبب وفاة رودريغيز لا يزال غير معروف، في وقت تواصل الشرطة تحقيقاتها.

وقد ألقت كارلا فالينزويلا زوجة الملاكم الراحل بعض الضوء على لحظاته الأخيرة من خلال التصريح التالي "اتصل بي عندما انتهت مباراته حتى عندما انتهى العرض وغادر إلى الفندق، تحدث معي وأجرى مكالمة فيديو".

