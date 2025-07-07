أغلى 11 صفقة انتقال للاعبين إسبان في تاريخ كرة القدم

يمثل انتقال مارتن زوبيميندي إلى أرسنال مقابل نحو 65 مليون يورو رقما قياسيا جديد لريال سوسيداد، كما يدخله أيضا ناديا حصريا لأغلى تشكيلة لاعبين إسبان في تاريخ كرة القدم.

وباتت صفقة انتقال الدولي الإسباني إلى نادي أرسنال مقابل نحو 65 مليون يورو ثاني أغلى صفقة بيع في تاريخ ريال سوسيداد، بعد صفقة ألكسندر إيساك التي بلغت 70مليون يورو (بالإضافة إلى 5 ملايين أخرى) عام 2022.

كما تضع هذه الصفقة، زوبيميندي ضمن المجموعة المختارة من أغلى 11 صفقة انتقال للاعبين إسبان في التاريخ.

تاليا، أغلى 11 صفقة انتقال للاعبين إسبان في التاريخ:

1- كيبا أريزابالاغا: 80 مليون يورو (من أتلتيك بلباو إلى تشلسي).

2- رودري: 70 مليون يورو (من أتلتيكو مدريد إلى مانشستر سيتي).

3- ألفارو موراتا: نحو 66 مليون يورو (من ريال مدريد إلى تشلسي).

4- مارك كوكوريلا: 65.33 مليون يورو (من برايتون إلى تشلسي).

5- مارتن زوبيميندي: 65 مليون يورو (من ريال سوسيداد إلى أرسنال).

6- إيميريك لابورت: 65 مليون يورو (من أتلتيك بلباو إلى مانشستر سيتي).

7- دييغو كوستا: 60 مليون يورو (من تشلسي إلى أتلتيكو مدريد).

8- فرناندو توريس: 58.5 مليون يورو (من ليفربول إلى تشلسي).

9- فيران توريس: 55 مليون يورو (من مانشستر سيتي إلى برشلونة).

10- داني أولمو: 55 مليون يورو (من لايبزيغ إلى برشلونة).

11- خوان ماتا: 42.73 مليون يورو (من تشلسي إلى مانشستر يونايتد).