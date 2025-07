كمبيوتر عملاق يتوقع بطل كأس العالم للأندية 2025

وضع كمبيوتر "أوبتا" العملاق فريق ريال مدريد في ترتيب متأخر عندما اختار المرشحين للظفر بكأس العالم للأندية لكرة القدم 2025 المقامة في الولايات المتحدة.

وأكمل النادي الملكي أضلع المربع الذهبي بفوزه المثير على بوروسيا دورتموند 3-2 مساء السبت.

ويلاقي ريال مدريد في نصف النهائي باريس سان جيرمان الذي تغلب 2-0 على بايرن ميونخ في ربع نهائي البطولة.

وتوقع "أوبتا" فوز باريس سان جيرمان بكأس العالم للأندية بنسبة بلغت 39.33%، في حين رشح النادي الفرنسي للفوز على الريال في نصف النهائي بنسبة 58.84%.

واحتل تشلسي الإنجليزي المركز الثاني وأشارت التوقعات لظهوره في النهائي بنسبة 80.51% لكونه سيخوض مباراة تبدو سهلة أمام فلومينيسي في نصف النهائي. بينما بلغت حظوظه في التتويج باللقب 33.27%.

في المقابل حل ريال مدريد في المركز الثالث بنسبة فرص بلغت 24.67% للظفر باللقب، في حين وصلت فرص تجاوزه سان جيرمان في نصف النهائي 41.16%.

أما فلومينيسي فجاء في المركز الأخير وبلغت فرص فوزه باللقب 2.72% بينما لم تتجاوز فرص فوزه على تشلسي 19.49%.

ويلتقي تشلسي وفلومينيسي بعد غد الثلاثاء. أما باريس سان جيرمان فيلعب ضد ريال مدريد الأربعاء المقبل، وسيقام النهائي الأحد القادم.

