نجوم رفضوا برشلونة قبل نيكو ويليامز ومعظمهم فضّل ريال مدريد

أعاد فشل صفقة انتقال نيكو ويليامز من أتلتيك بلباو إلى برشلونة إلى الأذهان، سوابق عاشها النادي الكتالوني من قبل خاصة في تاريخه الحديث.

وأعلن أتلتيك بلباو، الجمعة الماضي، تجديد عقد نيكو ويليامز حتى صيف عام 2035 في وقت كانت تشير فيه وسائل الإعلام، خاصة تلك المقرّبة من برشلونة، إلا أن النادي الكتالوني سيدفع قيمة الشرط الجزائي ليضم اللاعب إلى صفوفه.

Nico Williams, who was widely reported to be close to signing for Barcelona this summer, has now extended his contract with Athletic Club until 2035 🤯 pic.twitter.com/CWX9WJ4SjM — B/R Football (@brfootball) July 4, 2025

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إن نيكو ويليامز ليس أول لاعب يخطط برشلونة لضمه ثم يختار وجهة أخرى أو يجدد عقده مع فريقه.

وأشارت إلى أنه في خمسينيات القرن الماضي كان برشلونة قد اتفق مع ريفر بليت على ضم الأسطورة ألفريدو دي ستيفانو، قبل أن يوقّع اللاعب لريال مدريد في صفقة مثيرة للجدل حملت أبعادا سياسية.

وبعيدا عن هذه الصفقة، فإن تاريخ برشلونة التفاوضي خاصة في العصر الحديث حافل بمثل هذه المواقف نستعرض أبرزها في السطور التالية:

دينيس بيركامب

بعد أن قاد برشلونة للفوز بدوري أبطال أوروبا موسم 1991-1992، حاول الهولندي الراحل يوهان كرويف إقناع مواطنه بيركامب بالانضمام إلى البلوغرانا، لكن الأخير فضّل إنتر ميلان وانتقل للفريق الإيطالي وبالتحديد في فبراير/شباط 1993.

ونتيجة لرفض بيركامب تعاقد برشلونة بعد أشهر مع الهدّاف البرازيلي روماريو قادما من آيندهوفن الهولندي في تجربة قصيرة لكنها كانت ساحرة بالنسبة لجماهير النادي الكتالوني.

بريدراغ مياتوفيتش

أُقيل كرويف من منصبه كمدرب لبرشلونة عام 1996، بعد 8 أعوام من استلامه المهمة، وكان أحد الأسباب التي دفعت الإدارة لهذا القرار هو رفضه التعاقد مع مياتوفيتش نجم فالنسيا.

حينها انتقل مياتوفيتش إلى ريال مدريد بعد دفع الشرط الجزائي الذي تجاوز حاجز الـ7 ملايين يورو، لكن مع تغيير الجهاز الفني لبرشلونة تمكنت الإدارة من التعاقد مع الظاهرة البرازيلية رونالدو نازاريو (19 عاما حينها) قادما من آيندهوفن أيضا.

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ديفيد بيكهام

خلال حملته الانتخابية لرئاسة برشلونة في عام 2003، رأي خوان لابورتا في الإنجليزي ديفيد بيكهام نجما فوق العادة من أجل إعادة النادي إلى القمة بعد 5 سنوات دون تحقيق ألقاب كبرى.

في تلك الفترة ساءت علاقة بيكهام بمدربه الأسبق السير أليكس فيرغسون وعليه كان مانشستر يونايتد منفتحا على بيعه، بعدها أعلن برشلونة توصله لاتفاق مبدئي مع النادي الإنجليزي لضم بيكهام، لكن اللاعب كان مقتنعا بأن مشروع ريال مدريد هو الأفضل وبالفعل وقّع له مقابل 35 مليون يورو.

عندها فعّل برشلونة الخطة البديلة فتعاقد مع النجم البرازيلي رونالدينيو قادما من باريس سان جيرمان مقابل 25 مليون يورو، وقاد الفريق إلى تحقيق لقبين للدوري الإسباني ولقب دوري أبطال أوروبا.

فينيسيوس جونيور

في عام 2017، كان فينيسيوس يقف على أبواب برشلونة الذي استعد لدفع 30 مليون يورو لفلامنغو البرازيلي (قيمة الشرط الجزائي)، لكن ريال مدريد تدخّل ورفع السعر إلى 45 مليونا مع عمولات إضافية، ليحسم صفقة أثبتت لاحقا نجاحها الرياضي.

أردا غولر

سافر ديكو المدير الرياضي لبرشلونة إلى تركيا في عام 2023 لإتمام صفقة غولر مقابل 17.5 مليون يورو، لكن ريال مدريد تدخّل أيضا وخطف اللاعب مقابل 25 مليون يورو.

لوكاس بيرغفال

كان اللاعب السويدي على وشك الانضمام إلى برشلونة قادما من يورغوردينس السويدي مقابل 7 ملايين يورو، بل زار هو وعائلته كتالونيا لكن في النهاية اختار توتنهام هوتسبير الذي دفع 10 ملايين يورو.

هذا الرفض ساهم في بروز عدد من لاعبي أكاديمية لاماسيا التابعة لبرشلونة مثل مارك بيرنال ومارك كاسادو خلال موسم 2024-2025.