نجوم رفضوا برشلونة قبل نيكو ويليامز ومعظمهم فضّل ريال مدريد

أعاد فشل صفقة انتقال نيكو ويليامز من أتلتيك بلباو إلى برشلونة إلى الأذهان، سوابق عاشها النادي الكتالوني من قبل خاصة في تاريخه الحديث.

وأعلن أتلتيك بلباو، الجمعة الماضي، تجديد عقد نيكو ويليامز حتى صيف عام 2035 في وقت كانت تشير فيه وسائل الإعلام، خاصة تلك المقرّبة من برشلونة، إلا أن النادي الكتالوني سيدفع قيمة الشرط الجزائي ليضم اللاعب إلى صفوفه.

Nico Williams, who was widely reported to be close to signing for Barcelona this summer, has now extended his contract with Athletic Club until 2035 🤯 pic.twitter.com/CWX9WJ4SjM

— B/R Football (@brfootball) July 4, 2025