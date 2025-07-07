كازويوشي ميورا يحتفل بموسمه الأربعين كلاعب كرة قدم محترف

واصل كازويوشي ميورا تعزيز أسطورته عندما احتفل بموسمه الأربعين كلاعب كرة قدم محترف يوم الأحد، من خلال المشاركة أساسيا مع أتلتيكو سوزوكا في مباراة بدوري الدرجة الرابعة الياباني.

ولعب ميورا أول 45 دقيقة من المباراة بين أتلتيكو سوزوكا وفيرتين مي.

وفي 15 يونيو/حزيران، لعب "كازو" 8 دقائق ضد نادي يوكوهاما، لكن ناديه أراد تكريمه بالمشاركة أساسيا في مباراة على أرضه احتفالا بإنجاز تاريخي في عمر 58 عاما (و130 يوما).

وقال ميورا "أعلم أنه من النادر أن يحتفل رياضي محترف بموسمه الأربعين، وأشعر أنني محظوظ وممتن حقا. أعتقد أنني أستطيع مواصلة اللعب، وقد أخبرت زملائي في الفريق قبل مباراة اليوم أنني إذا كنت أشعر بالقدرة، فذلك بفضل دعمهم".

امتدت مسيرة "الملك كازو" مع الأندية عبر 3 قارات و5 عقود مختلفة. وعلى مستوى المنتخب الوطني، يُعدّ ميورا ثاني أفضل هداف دولي في تاريخ اليابان، برصيد 55 هدفا في 89 مباراة. أما هدفاه الأخيران مع أتلتيكو سوزوكا، فيعود تاريخهما إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

بدأ ميورا مسيرته الاحترافية في البرازيل عام 1986 مع نادي سانتوس، مما جعله من أوائل اللاعبين اليابانيين الذين احترفوا في الخارج.

وتنقّل ميورا بين أندية مختلفة في البرازيل، وإيطاليا (جنوة)، وكرواتيا (دينامو زغرب)، وأستراليا قبل أن يعود إلى اليابان ويلعب لأندية مثل فيردي كاواساكي، كيوتو سانغا، فيسيل كوبي، ويوكوهاما إف سي.

لعب ميورا للمنتخب الياباني في الفترة من 1990 إلى 2000، وسجل 55 هدفا في 89 مباراة دولية، ليصبح ثاني أكثر الهدافين في تاريخ المنتخب الياباني، كما كان جزءا من المنتخب الذي فاز بكأس آسيا عام 1992.