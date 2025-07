أرقام مذهلة للمغربي حكيمي مع باريس سان جيرمان هذا الموسم

يواصل الدولي المغربي أشرف حكيمي ظهير باريس سان جيرمان إبهار العالم بمساهماته التهديفية الرائعة مع فريقه في الموسم الحالي، الممتد لبطولة كأس العالم للأندية بالنسبة للعملاق الفرنسي.

وكانت آخر مساهمات حكيمي حتى الآن، تلك التمريرة الحاسمة التي أهداها لزميله عثمان ديمبلي وسجل منها الأخير هدف تأكيد الانتصار على بايرن ميونخ 2-0 في ربع نهائي مونديال الأندية، وهي مباراة أكمل سان جيرمان دقائقها الأخيرة بـ9 لاعبين.

ووصلت الكرة إلى حكيمي (26 عاما) على الجهة اليمنى وتجاوز 3 لاعبين من بايرن ميونخ ليقتحم منطقة الجزاء قبل أن يمرّر إلى ديمبلي الذي أكمل المهمة على أحسن وجه.

ورفع حكيمي مساهماته التهديفية مع باريس سان جيرمان في موسم واحد إلى 26 (سجل 11 وقدّم 15 تمريرة حاسمة) في 53 مباراة وفق بيانات موقع ترانسفير ماركت الشهير.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن حكيمي حطّم الرقم القياسي لعدد المساهمات التهديفية لمدافع في موسم واحد.

وأوضحت أن حكيمي تجاوز الرقم السابق الذي يملكه البرازيلي داني ألفيس حين كان لاعبا في برشلونة موسم 2010-2011، والذي ساهم بـ25 هدفا بذلك الموسم (سجل 4 وصنع 21) في 54 مباراة.

Achraf Hakimi has delivered 26 goal contributions this season across all competitions for club and country 🔥🇲🇦 pic.twitter.com/FWJrn2CbmG

— OneFootball (@OneFootball) June 6, 2025