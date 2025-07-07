أرقام مذهلة للمغربي حكيمي مع باريس سان جيرمان هذا الموسم

يواصل الدولي المغربي أشرف حكيمي ظهير باريس سان جيرمان إبهار العالم بمساهماته التهديفية الرائعة مع فريقه في الموسم الحالي، الممتد لبطولة كأس العالم للأندية بالنسبة للعملاق الفرنسي.

وكانت آخر مساهمات حكيمي حتى الآن، تلك التمريرة الحاسمة التي أهداها لزميله عثمان ديمبلي وسجل منها الأخير هدف تأكيد الانتصار على بايرن ميونخ 2-0 في ربع نهائي مونديال الأندية، وهي مباراة أكمل سان جيرمان دقائقها الأخيرة بـ9 لاعبين.

ماتش ولا في الخيال! حكيمي جنّن دفاع بايرن بمراوغات خرافية، وديمبلي بصاروخ لا يُصد ولا يُرد أنهى الحكاية! 💫🔥⚽🟥#عيش_البطولة #MBCMASR2 pic.twitter.com/v5zmdVKAun — MBC MASR 2 (@mbcmasr2) July 6, 2025

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ووصلت الكرة إلى حكيمي (26 عاما) على الجهة اليمنى وتجاوز 3 لاعبين من بايرن ميونخ ليقتحم منطقة الجزاء قبل أن يمرّر إلى ديمبلي الذي أكمل المهمة على أحسن وجه.

ورفع حكيمي مساهماته التهديفية مع باريس سان جيرمان في موسم واحد إلى 26 (سجل 11 وقدّم 15 تمريرة حاسمة) في 53 مباراة وفق بيانات موقع ترانسفير ماركت الشهير.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن حكيمي حطّم الرقم القياسي لعدد المساهمات التهديفية لمدافع في موسم واحد.

🇲🇦🌕 Le Lion de l’Atlas Achraf Hakimi ne cesse d’impressionner. Passeur décisif lors de la victoire contre le Bayern en Coupe du monde des clubs, il vient de battre un record historique. Avec 26 contributions (buts et passes décisives) cette saison, il dépasse le score de 25… pic.twitter.com/KcwEI7sSM4 — Le360 (@Le360fr) July 6, 2025

وأوضحت أن حكيمي تجاوز الرقم السابق الذي يملكه البرازيلي داني ألفيس حين كان لاعبا في برشلونة موسم 2010-2011، والذي ساهم بـ25 هدفا بذلك الموسم (سجل 4 وصنع 21) في 54 مباراة.

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وتاليا تفاصيل المساهمات التهديفية لحكيمي مع سان جيرمان بموسم 2024-2025

سجل 4 أهداف وصنع 8 في 25 مباراة بالدوري الفرنسي.

سجل 4 أهداف وصنع 5 في 17 مباراة بدوري أبطال أوروبا.

سجل هدفين وصنع ثالث في 5 مباريات بكأس العالم للأندية.

سجل هدفا وصنع آخر في 5 مباريات بكأس فرنسا.

Achraf Hakimi has delivered 26 goal contributions this season across all competitions for club and country 🔥🇲🇦 pic.twitter.com/FWJrn2CbmG — OneFootball (@OneFootball) June 6, 2025

وعلّقت الصحيفة على أرقام الدولي المغربي بالقول "يقدّم حكيمي موسما استثنائيا تحت قيادة لويس إنريكي وأرقامه الفردية خير دليل على ذلك".

ولا يزال بإمكان حكيمي تعزيز أرقامه اللافتة عندما يواجه فريقه الأسبق ريال مدريد يوم الأربعاء القادم على ملعب ميتلايف بمدينة نيوجيرسي الأميركية، في نصف نهائي مونديال الأندية.

تحدي مبابي

وستكون تلك المباراة المرتقبة مميزة لحكيمي ليس لأنه سيلعب ضد الريال فقط بل لأنه سيجتمع مجددا بصديقه المقرّب كيليان مبابي نجم الميرنغي ولكن كمتنافسين.

وقال حكيمي في تصريحات أبرزتها صحيفة "آس" الإسبانية "كما تعلمون هو (مبابي) صديقي ومواجهتنا في نصف النهائي أمر رائع. لم أتوقع أنني سأواجهه لكن في النهاية كل واحد منا سيدافع عن فريقه وهذا هو الأهم".

وأضاف "تحدّثت معه قبل انطلاق البطولة وقال لي إنه لم يكن في حالة جيدة لكنني أعتقد الآن أنه جاهز بنسبة 100% للمشاركة في المونديال".

واستنتجت الصحيفة من التصريح الأخير أن حكيمي كان على علم منذ البداية بمعاناة مبابي من التهاب حاد في الأمعاء تسبّب في دخوله إلى المستشفى، وعدّته دليلا على متانة صداقتهما.