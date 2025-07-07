ميلان يعلن ضم مودريتش قائد ريال مدريد وانتقال هرنانديز إلى الهلال

أعلن ماسيميليانو أليغري مدرب ميلان المنافس في الدوري الإيطالي لكرة القدم اليوم الاثنين تعاقد النادي مع لاعب الوسط الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش قائد ريال مدريد.

وينضم مودريتش إلى ميلان في صفقة انتقال مجاني من ريال مدريد بعد انتهاء عقده مع العملاق الإسباني.

وقال أليغري في أول مؤتمر صحفي يعقده على رأس الجهاز الفني لميلان "سيصل مودريتش في أغسطس/آب، إنه لاعب استثنائي".

وسيلتقي ريال مدريد مع باريس سان جيرمان بعد غد الأربعاء قبل نهائي كأس العالم للأندية الذي من المقرر أن يقام الأحد المقبل.

وسيلحق مودريتش بالمدرب الجديد أليغري في إطار خطة لإعادة بناء الفريق بعد موسم مخيب احتل فيه النادي المركز الثامن وأخفق في التأهل لمسابقة أوروبية.

وأضاف أليغري "بالنسبة للجماهير، أقول لها إن أهم شيء هو العمل بكل جد يوميا، الطريقة الوحيدة لاستعادة الاحترام هي تحمّل المسؤولية وتحقيق النتائج، سنحتاج بالتأكيد إلى دعمكم".

كما حدد المدرب الإيطالي -الذي انضم إلى ميلان للمرة الثانية بعد أن حل محل سيرجيو كونسيساو المقال في نهاية مايو/أيار الماضي- بعض التغييرات الرئيسية في الفريق قبل الموسم الجديد.

وتم بيع لاعب الوسط الهولندي تيجاني ريندرز إلى مانشستر سيتي في يونيو/حزيران الماضي، في حين قد يكون الظهير الأيسر الفرنسي تيو هرنانديز في طريقه إلى الهلال السعودي.

وقال أليغري "في حين أن ريندرز وهرنانديز لن يكونا جزءا من الفريق في الموسم المقبل يبدو أن (الحارس) مايك مينيان و(المهاجم) رافائيل لياو يرغبان في البقاء".

ويستهل ميلان مشواره في الموسم الجديد بالدوري الإيطالي يوم 23 أغسطس/آب المقبل بمباراة على أرضه أمام كريمونيزي.

وسبق للمدرب أليغري -الذي قاد ميلان للتتويج بلقب الدوري الإيطالي في موسم 2010-2011- تدريب يوفنتوس.

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وأعلن مودريتش (39 عاما) في أواخر مايو/أيار الماضي أنه سيغادر ريال مدريد، منهيا مسيرة حافلة بالألقاب مع نادي العاصمة بدأت عام 2012 بعد انتقاله من توتنهام هوتسبير.

وفاز اللاعب الحاصل على جائزة الكرة الذهبية لعام 2018 بما يقارب 30 لقبا، بما في ذلك 6 ألقاب في دوري أبطال أوروبا مع النادي، وهو رقم قياسي.