هل توجد مباراة للمركز الثالث في كأس العالم للأندية 2025؟

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) -الاثنين- أن بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في أميركا لن تشهد مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وقرر "فيفا" في النسخة الافتتاحية لمونديال الأندية بشكله الجديد الموسع -الذي يضم 32 فريقا- عدم إدراج هذه المباراة، حرصا على تمكين الأندية واللاعبين الذين لم يتأهلوا إلى المباراة النهائية من الانتقال إلى التزاماتهم التالية في أسرع وقت ممكن، وفقا لما ذكره الموقع الرسمي للاتحاد الدولي.

وبناء على هذا القرار تتبقى 3 مباريات مثيرة وحاسمة على نهاية كأس العالم للأندية كالتالي:

تشلسي الإنجليزي ضد فلومينينسي البرازيلي غدا الثلاثاء في نصف النهائي.

ريال مدريد الإسباني ضد باريس سان جيرمان الفرنسي بعد غد الأربعاء في نصف النهائي أيضا.

يصعد الفائز من المباراتين إلى نهائي البطولة الذي يقام الأحد المقبل.

وتقام آخر 3 مباريات بالبطولة على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.