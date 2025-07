مبابي يصنع التاريخ في موسمه الأول مع ريال مدريد

حقق الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد الإسباني إنجازا غير مسبوق في تاريخ النادي الملكي بعد هدفه الرائع في مرمى بوروسيا دورتموند الألماني بالدور ربع النهائي من كأس العالم للأندية لكرة القدم.

وسجل مبابي يوم السبت الماضي الهدف الثالث للريال في مرمى أسود الفيستيفال من ضربة مقصية بالوقت بدل الضائع، ليفوز فريقه بالنهاية بنتيجة 3-2 يتأهل إلى نصف النهائي.

وبهذا الهدف أصبح مبابي أول لاعب في تاريخ ريال مدريد يسجّل في 7 مسابقات مختلفة بموسم واحد، كما أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وعلّقت الصحيفة على ذلك بالقول "لقد صنع كيليان مبابي (26 عاما) التاريخ بالفعل في موسمه الأول مع ريال مدريد"، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن النادي الأبيض لم يسبق له طوال تاريخه الممتد منذ 123 عاما أن خاض هذا العدد الكبير من البطولات في موسم واحد.

وعليه، فإن اللاعبين الحاليين في ريال مدريد هم القادرون على تحقيق هذا الإنجاز غير المسبوق، إلا أن مبابي وحده هو من فعلها.

ورفع مبابي رصيده من الأهداف مع ريال مدريد بموسم 2024-2025 حتى الآن إلى 44 هدفا في 58 مباراة رسمية، وهو رقم سيرتفع إن هزّ الفرنسي شباك فريقه السابق باريس سان جيرمان عندما يتواجهان يوم الأربعاء المقبل في نصف النهائي.

وستكون هذه المباراة هي الأولى لمبابي ضد فريقه السابق بقميص ريال مدريد، وهو لقاء يثير الكثير من الترقب والإثارة وفق وصف الصحيفة ذاتها.

