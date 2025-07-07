مبابي يصنع التاريخ في موسمه الأول مع ريال مدريد

حقق الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد الإسباني إنجازا غير مسبوق في تاريخ النادي الملكي بعد هدفه الرائع في مرمى بوروسيا دورتموند الألماني بالدور ربع النهائي من كأس العالم للأندية لكرة القدم.

وسجل مبابي يوم السبت الماضي الهدف الثالث للريال في مرمى أسود الفيستيفال من ضربة مقصية بالوقت بدل الضائع، ليفوز فريقه بالنهاية بنتيجة 3-2 يتأهل إلى نصف النهائي.

عالمي يا مبابي 😨

مبابي يحرز الهدف الثالث في الثواني الأخيرة بطريقة رائعة ⚽ تابع @fifaworldcup_ar | يونيو 14 – يوليو 13 | كل المباريات | مجانًا

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وبهذا الهدف أصبح مبابي أول لاعب في تاريخ ريال مدريد يسجّل في 7 مسابقات مختلفة بموسم واحد، كما أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وعلّقت الصحيفة على ذلك بالقول "لقد صنع كيليان مبابي (26 عاما) التاريخ بالفعل في موسمه الأول مع ريال مدريد"، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن النادي الأبيض لم يسبق له طوال تاريخه الممتد منذ 123 عاما أن خاض هذا العدد الكبير من البطولات في موسم واحد.

وعليه، فإن اللاعبين الحاليين في ريال مدريد هم القادرون على تحقيق هذا الإنجاز غير المسبوق، إلا أن مبابي وحده هو من فعلها.

ورفع مبابي رصيده من الأهداف مع ريال مدريد بموسم 2024-2025 حتى الآن إلى 44 هدفا في 58 مباراة رسمية، وهو رقم سيرتفع إن هزّ الفرنسي شباك فريقه السابق باريس سان جيرمان عندما يتواجهان يوم الأربعاء المقبل في نصف النهائي.

وستكون هذه المباراة هي الأولى لمبابي ضد فريقه السابق بقميص ريال مدريد، وهو لقاء يثير الكثير من الترقب والإثارة وفق وصف الصحيفة ذاتها.

🚨 Kylian Mbappé is the first player EVER to score in SEVEN different competitions in a single season for Real Madrid 🤯🙌 pic.twitter.com/xE8VLWVsmd — OneFootball (@OneFootball) July 7, 2025

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وفي ما يأتي تفاصيل أهداف مبابي مع ريال مدريد في البطولات السبع هذا الموسم:

31 هدفا بـ34 مباراة بالدوري الإسباني.

7 أهداف بـ14 مباراة بدوري أبطال أوروبا.

هدفان بـ4 مباريات بكأس ملك إسبانيا.

هدف وحيد بمباراتين بكأس السوبر الإسباني.

هدف وحيد بكأس السوبر الأوروبي.

هدف وحيد بكأس الأندية للقارات "الإنتركونتننتال".

هدف وحيد حتى الآن بمباراتين في كأس العالم للأندية.

معادلة رقم بنزيمة

في الوقت نفسه عادل مبابي عدد الأهداف التي سجلها مواطنه كريم بنزيمة مهاجم الاتحاد السعودي الحالي، مع ريال مدريد في موسم 2021-2022 حين هز الريال الشباك 44 مرة في 46 مباراة.

Avec son 44e but de la saison, Mbappé égale Benzema et réalise une première historique pour un joueur du Real Madrid

➡️ https://t.co/gvybCEllvT pic.twitter.com/ffuERsH06u — L'Équipe (@lequipe) July 6, 2025

يُذكر أن مبابي غاب عن المباريات الثلاث لريال مدريد بدور المجموعات في مونديال الأندية، بعد معاناته من التهاب حاد في الأمعاء اضطره إلى دخول المستشفى.

وبدأ تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد بالاعتماد عليه تدريجيا إذ منحه بعض الدقائق خلال مباراتي النادي الملكي ضد يوفنتوس الإيطالي وبوروسيا دورتموند على التوالي.

ويواجه تشابي تحديا كبيرا يتعلق بمواصلة الاعتماد على الشاب المتألق غونزالو غارسيا بالتشكيل الأساسي ضد سان جيرمان أم إشراك مبابي منذ البداية، ولا تستبعد الصحيفة الدفع بالاثنين معا.