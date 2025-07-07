عودة أندية النخبة السودانية للعب على أرضها

عادت منافسات كرة القدم إلى السودان الذي مزقته الحرب لأول مرة منذ أكثر من عامين حيث سيتم تنظيم مسابقة مدتها شهر واحد من 8 فرق لتحديد ممثلي البلاد في المسابقات القارية.

وكان قد اندلع صراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية منذ أبريل/نيسان 2023، أسفر عن مقتل أكثر من 150 ألف شخص ونزوح نحو 12 مليونا مما خلّف أكبر أزمة نزوح في العالم.

ومن بين الأندية التي تنافس في المسابقة: الهلال والمريخ وهما من أكبر الأندية في البلاد وتقاسما الفوز ببطولة الدوري فيما بينهما باستثناء 4 نسخ منذ انطلاق المسابقة عام 1965.

ووجهت الدعوة للفريقين خلال الموسم الماضي للمشاركة في الدوري الموريتاني بسبب توقف النشاط في السودان.

لكنهما عادا للسودان للمشاركة في بطولة لتحديد الأندية التي ستنافس في المسابقات القارية لموسم 2025-2026.

ووصل الهلال لدور الثمانية في دوري أبطال أفريقيا هذا العام رغم استضافته مبارياته على أرض محايدة.

وفاز الهلال السبت الماضي على الميرغني كسلا في الجولة الأولى ببطولة النخبة السودانية التي تقام في الدامر، على بعد 430 كيلومترا من العاصمة الخرطوم التي تضررت بشدة بسبب الحرب.

وتقام أيضا مباريات البطولة في مدينة عطبرة التي تقع على بعد 320 كيلومترا إلى الشمال من الخرطوم.

وحقق المريخ بداية مظفرة في البطولة التي ستقام من 7 جولات بتغلبه على أهلي مدني 1-صفر السبت الماضي. ومن المقرر أن يخوض مباراة قمة أمام الهلال في الجولة الختامية من المسابقة يوم 22 يوليو/تموز الجاري.

أما الأندية الأخرى المتنافسة فهي: الزمالة ونادي أم روابة والأمل عطبرة وحي الوادي نيالا والمريخ الأبيض، وسيواجه كل منهم الآخر مرة واحدة.

ولم يستقبل منتخب السودان، الذي سيشارك في نهائيات كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في المغرب بنهاية العام ويسعى أيضا للظهور لأول مرة في كأس العالم العام المقبل، أي مباراة على أرضه منذ مارس/آذار 2023.