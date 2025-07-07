ريال مدريد ضد سان جيرمان بكأس العالم للأندية.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

في مواجهة أوروبية خالصة في كأس العالم للأندية لكرة القدم 2025، يلعب ريال مدريد الإسباني ضد باريس سان جيرمان الفرنسي في الدور نصف النهائي للبطولة المقامة في الولايات المتحدة.

ويلتقي الفريقان بعد غد الأربعاء، على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي والذي يسع 82 ألفا و566 مشجعا.

وتنطلق المباراة الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة (15:00 بتوقيت نيوجيرسي).

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وسان جيرمان بكأس العالم للأندية؟

منصة "ديزن" (DAZN)- تعليق خالد الغول

قناة "إم بي سي" (MBC)

ويقدم موقع الجزيرة نت رياضة تغطية مباشرة -لحظة بلحظة- لهذه المواجهة الأوروبية المرتقبة.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من المواجهة مع طرفي نصف النهائي الآخر فلومينينسي أو تشيلسي، في المباراة النهائية للبطولة يوم الأحد القادم.

كيف وصل ريال مدريد إلى نصف النهائي؟

تعادل ريال مدريد في مباراته الأولى في دور المجموعات أمام الهلال السعودي 1-1، وحقق الفوز على كل من باتشوكا 3-1 وريد بول سالزبورغ 3-0 ليضمن مكانه بدور الـ16، إذ تغلب على يوفنتوس 1-0.

وفي الدور ربع النهائي، فاز ريال مدريد على بوروسيا دورتموند 3-2 بعد مباراة مثيرة السبت الماضي.

ولم يخسر ريال مدريد أي مباراة في مونديال الأندية حتى الآن، إذ فاز بـ16 مباراة وتوج بالبطولة 5 مرات سابقا، ولم يتمكن أي فريق من إيقافه منذ عام 2014 سوى الهلال السعودي.

ثلاثية تاريخية لسان جيرمان

ولا يزال باريس سان جيرمان ينعم بمجد موسمه التاريخي 2024-2025، محققا ثلاثية تاريخية، وقد قدّم أداءً شبه مثالي في سعيه نحو لقب كأس العالم للأندية (فاز 3 مرات وخسر مرة واحدة)، ويمكن القول إنه لم يصل إلى ذروة أدائه.

ويفخر أبطال فرنسا وأوروبا بأعلى معدل استحواذ في البطولة (72%)، كما أكملوا أكبر عدد من التمريرات (2888) أكثر من أي فريق آخر، واستقبلوا أقل عدد من الأهداف (هدف واحد).

وبعد أن اختتم دور المجموعات بهزيمة 1-0 أمام بنفيكا واحتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة، عاد بايرن ميونخ إلى طريق الانتصارات بفوزه 4-2 على فلامنغو في مواجهة مثيرة في دور الـ16 في ميامي غاردنز نهاية الأسبوع الماضي.

وواصل سان جيرمان تألقه بالفوز 2-صفر على بايرن ميونخ في مباراة الدور نصف النهائي.