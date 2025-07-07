تشلسي ضد فلومينينسي في كأس العالم للأندية.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

في مواجهة أوروبية لاتينية في كأس العالم للأندية لكرة القدم 2025 يلعب تشلسي الإنجليزي ضد فلومينينسي البرازيلي في الدور نصف النهائي للبطولة المقامة في الولايات المتحدة.

وسيلتقي الفريقان غدا الثلاثاء على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، والذي يتسع لـ82 ألفا و566 مشجعا.

وتنطلق المباراة الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة (15:00 بتوقيت نيوجيرسي).

ما القنوات الناقلة لمباراة تشلسي ضد فلومينينسي بكأس العالم للأندية؟

منصة "ديزن" (DAZN).

قناة "إم بي سي" (MBC).

ويقدم موقع الجزيرة نت رياضة تغطية مباشرة لحظة بلحظة لهذه المواجهة المرتقبة.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من المواجهة ضد أحد طرفي نصف النهائي الآخر بين ريال مدريد الإسباني ضد باريس سان جيرمان الفرنسي في المباراة النهائية للبطولة يوم الأحد المقبل على ملعب ميتلايف أيضا.

وتأهل تشلسي لنصف نهائي بعد فوزه 2-1 على بالميراس البرازيلي في ربع النهائي فجر أول أمس السبت بتوقيت مكة المكرمة.

وبالنتيجة نفسها فاز فلومينينسي على الهلال السعودي في ربع النهائي ليحجز مكانا بنصف النهائي.