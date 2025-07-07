تاريخ مواجهات ريال مدريد وسان جيرمان قبل صدامهما في كأس العالم للأندية

يملك ريال مدريد الإسباني أفضلية طفيفة على نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي في تاريخ مواجهات الفريقين، وذلك قبل أيام من المباراة المرتقبة التي تجمعهما في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025، المُقامة حاليا في الولايات المتحدة.

ويصطدم ريال مدريد بسان جيرمان بطل أوروبا الأربعاء المقبل على ملعب ميتلايف بمدينة نيوجيرسي الأميركية في ثاني مباريات نصف نهائي مونديال الأندية، عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

وتُعد هذه المباراة الـ13 بين الفريقين، إذ جمعتهما 12 مواجهة رسمية سابقة في مختلف البطولات القارية في القارة العجوز.

وتمكن ريال مدريد من الفوز في 5 مباريات، مقابل 4 انتصارات لباريس سان جيرمان، واحتكما لنتيجة التعادل في 3 مباريات وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

وأُقيمت المباريات السابقة في 3 بطولات قارية هي دوري أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد الأوروبي (المسمى القديم لبطولة الدوري الأوروبي)، وكأس الكؤوس الأوروبية وهي البطولة التي ألغاها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عام 1999.

ويملك العملاق الباريسي أكبر انتصار على الإطلاق في تاريخ مباريات الفريقين بفوزه على ريال مدريد 4-1 في بطولة كأس الاتحاد الأوروبي عام 1993.

Le coup de tête vainqueur d'Antoine Kombouaré ! 🤯🪖 Retour en 1993 lorsque le Paris Saint-Germain affrontait le Real Madrid en quart de finale retour de Coupe de l'UEFA ! ❤️💙 pic.twitter.com/y7nYuezGSw — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 18, 2024

أما أكبر انتصارات ريال مدريد فكانت بنتيجة 3-1، وقد فعل النادي الملكي ذلك في 3 مناسبات.

وتاليا نتائج المباريات الرسمية السابقة بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان:

فوز ريال مدريد 3-1 (ذهاب ربع نهائي كأس الاتحاد الأوروبي 1992-1993). فوز باريس سان جيرمان 4-1 (إياب ربع نهائي كأس الاتحاد الأوروبي 1992-1993). فوز ريال مدريد 0-1 (ذهاب ربع نهائي كأس الكؤوس الأوروبية 1993-1994). تعادل الفريقين 1-1 (إياب ربع نهائي كأس الكؤوس الأوروبية 1993-1994). تعادل الفريقين 0-0 (الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2015-2016). فوز ريال مدريد 1-0 (الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري الأبطال 2015-2016). فوزالريال 3-1 (ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري الأبطال 2017-2018). خسارة باريس سان جيرمان 1-2 (إياب الدور ثمن النهائي من دوري الأبطال 2017-2018). فوز باريس سان جيرمان 3-0 (الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري الأبطال 2019-2020). تعادل الفريقين 2-2 (الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري الأبطال 2019-2020). فوز باريس سان جيرمان 1-0 (ذهاب ثمن النهائي لدوري الأبطال 2021-2022). فوز ريال مدريد 3-1 (إياب ثمن النهائي لدوري الأبطال 2021-2022).