برشلونة يجدد عقد حارسه تشيزني

أعلن نادي برشلونة الإسباني -اليوم الاثنين- تجديد عقد حارس مرماه البولندي فويتشيك تشيزني لمدة عامين مقبلين، ليبقى في صفوف فريق كرة القدم بالنادي الكتالوني حتى صيف 2027.

وقال "البلوغرانا" عبر موقعه الإلكتروني على الإنترنت: "توصل نادي برشلونة الإسباني واللاعب فويتشيك تشيزني إلى اتفاق لتمديد عقده الذي سيربطه بالنادي حتى 30 يونيو/حزيران 2027".

وأضاف أن "هذه الصفقة تأتي بعد موسم رائع لحارس المرمى، بعد وصوله المفاجئ لتغطية إصابة مارك تير شتيغن الطويلة والمؤسفة".

وتابع: "احتاج برشلونة إلى حارس مرمى، فاختار تشيزني، الذي عاد من الاعتزال ليقبل التحدي بعد اعتزاله في الصيف. وأثبت البولندي أنه لا يزال أحد أفضل حراس المرمى في كرة القدم الأوروبية".

👌 لكل مجتهد نصيب pic.twitter.com/AkP4dwjaDe — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) July 7, 2025

وتم التعاقد مع تشيزني (35 عاما) بوصفه لاعبا حرا في أكتوبر/تشرين الأول 2024 بعد إصابة طويلة الأمد للألماني مارك أندريه تير شتيغن، ثم حل محل خريج أكاديمية "لاماسيا" إينياكي بينا ليكون حارس مرمى أساسيا للفريق.

وكان تشيزني أعلن اعتزاله كرة القدم في بداية موسم 2024-2025 عقب انتهاء عقده مع يوفنتوس، لكنه عاد بعد شهرين عقب عرض من برشلونة.

وأصيب تير شتيغن (33 عاما) بتمزق في وتر الرضفة في ركبته اليمنى خلال مباراة فياريال في سبتمبر/أيلول الماضي، مما أبعده عن الموسم بأكمله، وكان بديله بينيا هو حارس المرمى الأول المفضل في البداية للمدرب هانز فليك في الأشهر اللاحقة.

وشارك بينيا في 23 مباراة مع برشلونة هذا الموسم، لكن تشيزني كان الخيار الأول للنادي في الدور الثاني للموسم، حيث شارك في 30 مباراة مع فريق فليك عام 2025، وأصبح الحارس الأول في مباريات الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

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وساعد تشيزني النادي في الفوز بالثلاثية المحلية (الدوري وكأس الملك وكأس السوبر)، ووصل مع الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الخروج أمام إنتر ميلان الإيطالي

وخاض تشيزني 84 مباراة دولية مع بولندا بعد ظهوره الأول على المستوى الأول في عام 2009، ولعب في اثنتين من مباريات فريقه الثلاث في بطولة أوروبا 2024، وهي البطولة الدولية الكبرى السابعة التي يشارك فيها.