الدحيل القطري يضم الإيطالي فيراتي

أعلن نادي الدحيل -اليوم الاثنين- تعاقده مع لاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي، لينضم للفريق المنافس في دوري نجوم قطر لكرة القدم في صفقة انتقال مجانية بعد نهاية عقده مع العربي.

وبدأت تجارب فيراتي (32 عاما) في قطر بانتقاله إلى العربي عام 2023 قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي قضى بين صفوفه 11 عاما.

وقال الدحيل -عبر منصة إكس– إن "فيراتي دحلاوي"، ونشر صورة للاعب وهو يرتدي قميص الفريق.

وأضاف في بيان عبر موقعه على الإنترنت: "توصلت إدارة الدحيل إلى اتفاق مع لاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي يقضي بانتقاله إلى صفوف الفريق الأول قادما من العربي".

وسجل فيراتي 4 أهداف في 33 مباراة لعبها في الدوري القطري. وكان ضمن تشكيلة إيطاليا التي فازت ببطولة أوروبا 2020.