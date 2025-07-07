أغنية مغربية شاركها لامين جمال تجدد الجدل حول رفض وليامز لبرشلونة

أثار لامين جمال نجم برشلونة تساؤلات كبيرة بعدما شارك كلمات من مقطع أغنية قيل إنها موجّهة لصديقه المقرب نيكو وليامز الذي فضّل البقاء مع ناديه أتلتيك بلباو.

ونشر لامين عبر خاصية "القصص" بحسابه الرسمي على إنستغرام مقتطفا من كلمات أغنية مراد مغني الراب الإسباني ذي الأصول المغربية، يبدو خلالها وكأنه يلوم نيكو على قراره الأخير.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 برشلونة يجدد عقد حارسه تشيزني list 2 of 2 مبابي يصنع التاريخ في موسمه الأول مع ريال مدريد end of list

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي "لقد حققت ما أريده بجهدي ولم أطلب شيئا من أحد ولم أضطر حتى إلى إذلال نفسي. لقد ساعدت من حولي وما زلت ثابتا في طريقي. قل لي من الذي يستطيع أن يمنعني الآن".

😮 Enigmático mensaje de Lamine Yamal: ¿un dardo a Nico Williams? 💥 https://t.co/NvcqhfAyWs pic.twitter.com/YZB6jivwc8 — MARCA (@marca) July 7, 2025

وحظي محتوى الرسالة باهتمام وسائل الإعلام في إسبانيا كما أصبحت مادة دسمة للحوار والنقاش في برنامج "إلشيرينغيتو" (El Chiringuito) أحد أشهر البرامج التلفزيونية في البلاد.

وأكد الصحفي الإسباني خوسيه ألفاريز أن هذه الرسالة بمثابة انتقاد واضح لقرار وليامز الذي جدّد عقده مع أتلتيك بلباو حتى صيف عام 2035.

وقال "أنا شخصيا أفسرها على أنها رسالة موجَّهة إلى صديق تركه وحيدا" حينها سأله مقدّم البرنامج "أتعتقد أنها رسالة موجهة إلى وليامز؟".

💣 "Creo que es un MENSAJE a NICO WILLIAMS" El mensaje más enigmático de Lamine Yamal en sus redes sociales. 🤔 ¿Estás de acuerdo con la interpretación de @10JoseAlvarez? pic.twitter.com/w3jIAcTeCx — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 6, 2025

فأجاب "برأيي الشخصي أرى أنها تشير إلى اللحظة التي عرض فيها وليامز نفسه على زملائه في منتخب إسبانيا ومن بينهم لامين قائلا إنه يريد الانتقال لبرشلونة".

وأوضح الصحفي "كلمات الأغنية خصوصا مقطع (لم أضطر حتى لإذلال نفسي) تتماشى مع فكرة أن وليامز ذهب ليتوسل للاعبي برشلونة برغبته في الانتقال للفريق الكتالوني".

إعلان

وأتم ألفاريز "أما جملة (لقد ساعدت من حولي) فقد أوحت بأن لامين قام بدوره على ما يبدو أثناء المفاوضات، أما (ما زلت ثابتا في طريقي) فتؤكد أنه ما زال في برشلونة في وقت اختار وليامز المال".

يُذكر أن وليامز كان قريبا للغاية من الانتقال لبرشلونة الذي استعد لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده حسب تقارير عديدة نُشرت بوسائل الإعلام الإسبانية المختلفة على مدار الشهر الماضي.

لكن أتلتيك بلباو أعلن الجمعة -وعلى نحو مفاجئ- تمديد عقد لاعبه الشاب لمدة 10 أعوام، حتى 30 يونيو/حزيران 2035 مما شكّل صدمة لزملائه خاصة لامين.