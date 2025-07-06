بعد توجيه 5 تهم له بالاغتصاب.. بارتي "متأكد من براءته"

وُجهت الى الغاني توماس بارتي لاعب أرسنال الإنجليزي السابق، 5 تهم بالاغتصاب وواحدة إضافية بالاعتداء الجنسي في الدعوى المقدمة من 3 سيدات، وفق ما ذكرته الشرطة في بريطانيا.

وتعود التهم الموجهة ضد الدولي الغاني الذي يبلغ من العمر 32 عاما الى ارتكاباته المزعومة والتي حصلت بين عامي 2021 و2022، بحسب ما أفاد بيان شرطة العاصمة.

وقالت الشرطة -أمس الجمعة- إن هذه الإجراءات "تأتي في أعقاب تحقيق أجراه المحققون، والذي بدأ في فبراير/شباط 2022" بعد الشكوى الأولى.

في المقابل، قال محامو بارتي في بيان إنهم "ينفون جميع التهم الموجهة إليه".

وقالت المحامية جيني ويلتشير، إن بارتي "تعاون بشكل كامل مع الشرطة والنيابة العامة الملكية طوال تحقيقهما الذي استمر 3 سنوات". وأضافت "وهو الآن يرحب بفرصة تبرئة اسمه أخيرا".

وتابعت "نظرا لوجود إجراءات قانونية جارية حاليا، لا يستطيع موكلي الإدلاء بمزيد من التعليقات".

وسيظهر بارتي الذي تأتي التهم الموجهة اليه بعد 4 أيام من رحيله عن نادي شمال لندن، في المحكمة في 5 الشهر المقبل.

وقالت الشرطة إن تهم الاغتصاب تتعلق بسيدتين، فيما تتعلق شكوى الاعتداء الجنسي بامرأة ثالثة.