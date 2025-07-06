برشلونة يحول أنظاره إلى "لاماسيا" بعد فشل صفقة وليامز

بعد فشل برشلونة في إتمام صفقة التعاقد مع نيكو وليامز من أتلتيك بلباو، تحوّل الاهتمام إلى مواهب أكاديمية "لاماسيا" التي تمتلك مؤهلات الدولي الإسباني نفسها.

وسيبقى الجناح الإسباني الدولي الذي كان مرشحا بقوة للانتقال إلى "البلوغرانا" في صفوف فريقه بعد أن أعلن النادي الباسكي تجديد عقد اللاعب الدولي حتى 30 يونيو/حزيران 2035.

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ويواصل النادي الكتالوني إعطاء الأولوية للتعاقد مع جناح متمرس، مثل الكولومبي لويس دياز (ليفربول) والإنجليزي ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد)، ولكن مع الإبقاء على فرص لاكتشاف مواهب محلية جديدة.

سيناريوهات مشابهة

وعام 2023، عاش "البارسا" سيناريوها مشابها عندما استغل رحيل عثمان دمبيلي إلى باريس سان جيرمان لمنح مزيد من الثقة إلى لامين جمال الذي أصبح من بين أفضل اللاعبين في العالم خلال موسمين فقط.

والعام الماضي أيضا، شكل رفض نيكو وليامز الانضمام إلى برشلونة فرصة لرافينيا الذي حقق قفزة نوعية وقدم مستوى مبهر.

وهذا الصيف، تتاح الفرصة لموهبتين ناشئتين من أكاديمية "لاماسيا" هما: داني رودريغيز (19 عاما) ويان فيرجيلي (18 عامًا).

داني رودريغيز: هذا الجناح الشاب (19 عامًا) هو أجدد الأسماء التي يتردد صداها كثيرا، خاصة بعد أن قدم أداءً ملحوظًا في فئات برشلونة العمرية، ويُقارن بنيكو وليامز بسبب سرعته وقدرته على المراوغة ومهارته في إحداث الفارق على الأطراف، ويُقال إن المدرب هانسي فليك، يضعه في حساباته.

داني، الباسكي الأصل الذي نشأ في صفوف الشباب في ريال سوسيداد، يلعب بقدمه اليسرى وتألق في فريق أوسكار لوبيز تحت 19 عاما في موسم 2023-2024.

📌 Barça already has the profiles similar to Nico Williams at La Masía! 🏠 ✅️ Nico's NO and Ansu Fati's exit create an opportunity for La Masía talents Jan Virgili (18) and Dani Rodríguez (19) to step up as left-wingers for Barça. They both might secure first-team spots.

[MD] pic.twitter.com/IpdNU2WleO — Barça Notes 🗒 𝕏 (@BarcaNotes) July 5, 2025

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جان فيرجيلي: هو أيضا جناح يتمتع بإمكانات كبيرة في إضافة الديناميكية والقدرة على الاختراق، وهي خصائص يتمتع بها لاعب مثل نيكو. وأصبح فيرجيلي لاعبا أساسيا مع سيرجي ميلا في فريق برشلونة الرديف (الفريق الرديف، وباكو غالاردو في فريق تحت 19 عاما).

وصل الصيف الماضي قادما من ناستيك دي تاراغونا، ومكنه مستواه الجيد من اللعب أساسيًا في فريق بيليتي تحت 19 عاما، لكنه انتهى به المطاف في الفريق الاحتياطي لسيرجي ميلا، ليصبح لاعبا أساسيا في تشكيلة المدرب الكتالوني.

بعد أدائه المميز في دوري الدرجة الأولى الإسباني، استدعاه باكو غالاردو لبطولة أوروبا تحت 19 عامًا، ليثبت مجددا موهبته التي تؤهله لنيل دعوة هانسي فليك.

🎥 Jan Virgili Highlights 💭 Maybe the Nico Williams deal falling apart is a blessing in disguise… ❓Is Jan Virgili ready for the first team? pic.twitter.com/9Yi7r7t2dM — Barça Spaces (@BarcaSpaces) July 5, 2025

يتمتع اللاعبان بالقدرة والمهارة اللازمتين للعب في الأطراف، ويلعب داني بالقدم اليسرى وفيرجيلي باليمنى، وهذا من شأنه أن يمنح فليك خيارات أكثر في مركز الجناح.

وتوجد مواهب ناشئة أخرى في "لاماسيا" يمكنها التكيف مع أدوار مماثلة في المستقبل، مثل إبراهيم ديارا وتوني فيرنانديز، اللذين أظهرا أيضا إمكانات هائلة.

لطالما كانت فلسفة برشلونة هي الرهان على مواهبه الشابة وفي مواجهة استحالة إتمام صفقات مكلفة، تصبح "لاماسيا" مصدرًا حيويًا للاعبين للفريق الأول. قد يحصل هؤلاء الشباب على فرصة لإثبات قيمتهم ويصبحوا نجوم برشلونة القادمين.