برشلونة يحول أنظاره إلى "لاماسيا" بعد فشل صفقة وليامز

بعد فشل برشلونة في إتمام صفقة التعاقد مع نيكو وليامز من أتلتيك بلباو، تحوّل الاهتمام إلى مواهب أكاديمية "لاماسيا" التي تمتلك مؤهلات الدولي الإسباني نفسها.

وسيبقى الجناح الإسباني الدولي الذي كان مرشحا بقوة للانتقال إلى "البلوغرانا" في صفوف فريقه بعد أن أعلن النادي الباسكي تجديد عقد اللاعب الدولي حتى 30 يونيو/حزيران 2035.

ويواصل النادي الكتالوني إعطاء الأولوية للتعاقد مع جناح متمرس، مثل الكولومبي لويس دياز (ليفربول) والإنجليزي ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد)، ولكن مع الإبقاء على فرص لاكتشاف مواهب محلية جديدة.

وعام 2023، عاش "البارسا" سيناريوها مشابها عندما استغل رحيل عثمان دمبيلي إلى باريس سان جيرمان لمنح مزيد من الثقة إلى لامين جمال الذي أصبح من بين أفضل اللاعبين في العالم خلال موسمين فقط.

والعام الماضي أيضا، شكل رفض نيكو وليامز الانضمام إلى برشلونة فرصة لرافينيا الذي حقق قفزة نوعية وقدم مستوى مبهر.

وهذا الصيف، تتاح الفرصة لموهبتين ناشئتين من أكاديمية "لاماسيا" هما: داني رودريغيز (19 عاما) ويان فيرجيلي (18 عامًا).

داني، الباسكي الأصل الذي نشأ في صفوف الشباب في ريال سوسيداد، يلعب بقدمه اليسرى وتألق في فريق أوسكار لوبيز تحت 19 عاما في موسم 2023-2024.

