استمرار مسلسل سرقة دراجات طواف فرنسا للعام الثاني على التوالي

أعلن فريق كوفيديس اليوم الأحد تعرض 11 من دراجاته غالية الثمن للسرقة خلال الليل قبل انطلاق المرحلة الثانية من سباق فرنسا للدراجات. الذي انطلق أمس السبت في مدينة ليل. ما تسبب في خسائر إجماية بلغت 100 ألف يورو.

ويقدر الفريق تكلفة كل دراجة بنحو 13 ألف يورو.

وقال الفريق في بيان: "فُتح باب الشاحنة بالقوة وتمت سرقة 11 دراجة ‭‭‭’‬‬‬لوك خاصة بنا رغم الإجراءات الأمنية".

وأضاف: "يدين فريق كوفيديس بشدة هذه الواقعة غير المتحضرة ويدعو مرتكبيها للتصرف بتحضر ومسؤولية".

وأشار الفريق إلى أن ضباط الشرطة زاروا الفندق لتوثيق عملية السرقة وبدؤوا تحقيقاتهم.

ويملك الفريق، الذي يتخذ مكانا بالقرب من ليل مقرا له، ما يكفي من دراجات لبدء المرحلة الثانية شديدة الانحدار والتي يبلغ مسافتها 209.1 كيلومترات من "لوفان-بلانك" إلى "بولوني-سور- مير"، لكنه أدان عملية السرقة.

وتُعد سرقة الدراجات أمرا شائعا خلال السباقات، وتُمثل كابوسا للفرق نظرا لكثرة الطلب عليها، إذ يصل سعر الدراجة الواحدة إلى 20 ألف يورو.

وفي العام الماضي، سُرقت أيضا 11 دراجة لفريق "توتال إنريجيز" (TotalEnergies) خلال سباق فرنسا للدراجات، بعد فتح شاحنتهم أمام فندقهم في لو ليوران (كانتال).

وانتزع الهولندي ماتيو فان در بويل درّاج فريق ألبيسين الفوز متفوقا على السلوفيني تادي بوغاتشار حامل اللقب في المرحلة الثانية من طواف فرنسا للدراجات الهوائية بعد صراع مثير في "بولون-سور-مير" اليوم الأحد.